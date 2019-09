V Litoměřicích začíná podzimní veletrh Zahrada Čech

V Litoměřicích začal tradiční podzimní veletrh Zahrada Čech. Největší prodejní výstavu pro zahrádkáře, zahradníky a kutily na severu Čech ročně navštíví až 80 tisíc lidí. Největší zájem mezi návštěvníky je jako obvykle o česnek, který se prodává od 120 korun za kilogram.

Výstaviště je otevřeno návštěvníkům do soboty 21. září. Otevřeno je denně od 9.00 do 17.00. Někteří nedočkavci dnes stáli před vstupem už od 8.30. Lidé mají výběr z širokého sortimentu. Vystavuje tu na 500 stánkařů. Nejčastěji prodávají sazenice, stromky, ale také potřeby pro domácí mazlíčky nebo domácí sýry a klobásy.

Hosté při slavnostním zahájení zrekapitulovali letošní úrodu. Kvůli několika letům sucha se zemědělství nedaří. Letos byla úroda vyšší. "Letošní rok byl rokem průměrným, ve srovnání s deseti lety to byl průměr, bylo to o půl procenta víc než průměr. Výsledky u obilovin, co se týká posledních pěti let, tak je to pokles asi o 4,9 procenta, a hlavně oproti minulému roku jsme sklidili asi o 8,5 procenta více úrody," řekl prezident agrární komory Zdeněk Jandejsek.

Chybět nebude ani soutěž v kategoriích Největší výpěstek, Nejzajímavější kuriozita a Křišťálové jablko. Lidé mohou navštívit po celou dobu výstavy zahrádkářskou expozici v pavilonu G věnovanou bylinkám.

Výstaviště Zahrada Čech je výstavní areál o celkové rozloze přibližně 6,5 hektaru. Je ve východní části Litoměřic v Českolipské ulici. První výstava se zde konala v roce 1969. Provozovatelem výstaviště je Zahrada Čech, kterou vlastní z poloviny město Litoměřice.