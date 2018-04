V Německu řeší problémy s pohřbíváním obézních

Vyšší tělesná hmotnost nezpůsobuje problémy jen za života. Také po smrti musí pozůstalí po lidech s velkou nadváhou řešit nečekané komplikace. Zapotřebí je mimořádně velká rakev a vykopat je třeba také mimořádně velkou díru do země. Jen málokteré krematorium má dostatečně velkou pec, aby mohlo pojmout nadměrné rakve. Některé obce v Německu se už přizpůsobily a začaly za pohřbívání lidí s výraznou nadváhou vybírat poplatky navíc. Hradí z nich například odměny nosičů rakví, kterých je potřeba víc než při běžném pohřbu.

"Že lidé váží o trochu víc je poznat," říká Jörg Freudensprung ze svazu pohřebních služeb v Bavorsku. Ročně majitel pohřební služby v Bambergu zařizuje zhruba čtyři stovky pohřbů. "Zvláštní případ", kdy byl zesnulým obzvlášť korpulentní člověk, musel dříve řešit zhruba jednou za dva roky. V současnosti pohřby lidí s velkou nadváhou zařizuje až třikrát ročně. Obézních nebožtíků podle Freudensprunga postupně přibývá zhruba posledních deset let.

Speciální rakve

Zvláštnosti takových pohřbů začínají už u rakve. Standardní modely jsou dlouhé zhruba dva metry a široké 65 centimetrů; stojí asi 1000 až 2000 eur (25 tisíc až 51 tisíc korun). V posledních letech jsou ale mnohdy zapotřebí rakve široké až 1,2 metru. "Od určitých rozměrů musíme dávat rakve vyrábět na zakázku a to je klidně třikrát až čtyřikrát dražší než v sériové výrobě," říká Freudensprung.

Za takové speciální rakve musí pozůstalí zaplatit mezi 2000 a 5000 eury (51 tisíc až 127 tisíc korun). Koneckonců nemohou být z "obyčejného smrkového dřeva s uzounkými stěnami", zdůrazňuje majitel bamberského pohřebního ústavu. "Jinak bychom rakev zvedli a nebožtík by nám spodem vypadl," dodává.

Problémy v krematoriu

Kdo si přeje pohřeb žehem, musí se většinou připravit na dlouhou cestu. "Běžná krematoria nemohou nadměrně velké rakve vůbec přijímat," říká Freudensprung. V Německu podle něj existuje jen malé množství pecí, které jsou dostatečně velké na to, aby velkou rakev s nebožtíkem pojaly a zároveň vydržely její vysokou hmotnost.

Na dlouhé debaty s pozůstalými, kteří nechtějí akceptovat vyšší náklady spojené s pohřbem obézních lidí, si už Freudensprung zvykl. "Nakonec to pozůstalí pochopí, i když neradi," říká. Často prý slýchává: "On přece už tolik zhubnul. Váží už přece jen dvě stě kilo." Stejně jako v případě zdravotní péče nepanuje podle majitele pohřební služby v bavorském Bambergu v německé společnosti ani v případě pohřbívání shoda na tom, kdo by měl vyšší náklady za obézní lidi hradit - ten, který svou nadváhou způsobuje dodatečné náklady, respektive pozůstalí a nebo společnost.

V extrémních případech musejí být nebožtíci ze svých obydlí vyprošťováni za pomoci hasičů, popisuje další komplikaci zástupce správy hřbitovů v Norimberku Gerhard Wellenhöfer. Ve městě nedaleko českých hranic musí být podle něj hasiči povoláni k zesnulým třikrát až čtyřikrát ročně.

Příplatek za kilogramy navíc

Velkou výzvou jsou pohřby lidí s extrémní nadváhou i pro hřbitovy. Pohřební jámy musejí být výrazně větší a musejí dostat zvláštní bednění, aby se nesesunuly. Místo obvyklých čtyř musí rakev se zesnulým na místo posledního odpočinku donést šest lidí. To podle Wellenhöfera stojí i o několik stovek eur víc. Město Norimberk proto v těchto případech, které nastanou jednou či dvakrát do roka, vybírá od pozůstalých zvláštní příplatek.

V Augsburgu vyměřují výši poplatku především podle velikosti a váhy rakve. Za rakev delší než dva metry, širší než sedmdesát centimetrů a vyšší než čtyřicet pět centimetrů a o váze vyšší než 80 kilogramů si město účtuje 320 eur navíc. "Mnoho našich zaměstnanců má kvůli těžké práci už problémy se zády," říká Helmut Riedl ze hřbitovní správy švábské metropole. "Pokud je rakev příliš těžká, domlouváme se s farářem také na tom, že bude do hrobu spuštěna až po smuteční ceremonii," dodává.

Podobný případ zažil i bamberský majitel pohřebního ústavu Freudensprung. Jedna zesnulá žena podle něj vážila kolem 280 kilogramů. "Její rakev spustil do jámy jeřáb, ještě než začal obřad," vypráví. Není podle něj totiž důstojné, aby pozůstalí sledovali, jak se osm potem zbrocených mužů snaží dostat rakev do díry v zemi.

Zastupitelstvo bavorského města Fürth se nedávno usneslo, že příplatek 120 eur (3000 korun) bude vybírat už v případě, že celková hmotnost rakve a těla přesáhne 140 kilogramů. Peníze pak vynaloží na dva dodatečné nosiče rakve, kteří jsou v takovém případě zapotřebí "z důvodů bezpečnosti práce a ochrany zdraví". Také podle Ralfa Meyera z městského úřadu ve Fürthu pohřbů lidí s vyšší hmotností v posledních letech přibylo. "Je jich tak tři až pět za měsíc," říká.