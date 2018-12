V Praze bude na Štědrý den živo. Kam se vypravit?

V Praze se na Štědrý den konají půlnoční bohoslužby, mše s koledami, s Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby, cizojazyčné bohoslužby i mše upravené pro rodiny s dětmi. Půlnoční mši v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěch na Pražském hradě bude celebrovat kardinál Dominik Duka. Biskup Václav Malý odslouží mši v kostele svatého Ducha na Starém Městě. Půlnoční mše budou odslouženy v desítkách pražských kostelů, jejich seznam je uvedený na webu.

Kostele svatého Václava v Nuslích, ve farním kostele svaté Ludmily v Horních Počernicích či v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích si lidé při mši zazpívají koledy, stejně jako v Praze 4 v kostele svaté Anežky České a svatých patronů českých a kostele Panny Marie Královny míru. Na Břevnově ve farní bazilice svaté Markéty zazní koledy v podání chrámového sboru a orchestru.

Ojedinělé nejsou ani půlnoční mše Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby. Zazní například v kostele svatého Petra na Novém Městě, v Praze 6 ve farním kostele svatého Norberta a farním kostele svatého Matěje, ve smíchovském kostele svatého Václava nebo v Praze 3 v kostele svatého Prokopa na Sladkovského náměstí.

Před zahájením půlnoční bohoslužby potěší návštěvníky v kapitulní bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě varhanní pastorely, které rozezní chrám rozezní od 23:30 hodin.

Hlavní město počítá i se zahraničními věřícími. V anglickém jazyce bude mše od 18.00 hodin odsloužena v kostele svatého Tomáše na Malé Straně, ve kterém bude v kapli svaté Barbory od 18.30 mše ve španělštině. Před půlnoční mší, která bude v českém a anglickém jazyce, pak v tomto kostele od 23.30 zazní koledy. V italském jazyce bude mše od 22.00 v kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského na Malé Straně

Kromě tradičních půlnočních bohoslužeb mohou lidé zajít v odpoledních hodinách do některých kostelů, ve kterých se konají mše pro rodiny s dětmi. Rodiny mohou zajít například v 15.00 do kostela svatého Pankráce v Nuslích, v 16.00 do kostela svatého svatého Ignáce na Novém Městě nebo v 16.30 do kostela svatého Jakuba Staršího v Petrovicích.