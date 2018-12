V šumavském silvestrovském vlaku jeli Masaryk, Lada i pionýři

Lidé oblečení jako Tomáš Garrigue Masaryk, Josef Lada, pionýři i čert jeli silvestrovským vlakem z Vimperka na Kubovu Huť na Prachaticku. První ze čtyř párů vlaků vyjel v 7.50. Narozeninový vlak připomíná i 100 let ČSR. Každý rok láká 3000 až 3500 lidí, letos čeká pořádající Stifterův pošumavský železniční spolek podobný zájem. Kostýmy oblékají vždy desítky lidí. Řekl to předseda spolku Roman Hajník.

Do nejvýše položené stanice v ČR Kubovy Hutě jezdí na silvestra dvě motorové lokomotivy a souprava šesti vozů. Jde o 19. ročník. "Sté narozeniny oslavila naše republika, 125 let jezdí vlaky do Vimperka, před 200 lety bylo otevřeno Národní muzeum v Praze. Každý z nás měl letos narozeniny, tak je klidně může oslavit ještě jednou," řekl Hajník.

Již v 7.30 parkovaly u nádraží ve Vimperku desítky aut, první vlak odjížděl plný. Mezi cestujícími se objevili pionýři, ruští kosmonauti, vodník a čert z pohádky Princezna ze mlejna, kteří hledali Elišku. Nastoupili i pejsek s kočičkou, kteří se ptali, co dát do dortu, medvěd, Bob a Bobek, příslušníci Lidových milicí či Josef Lada: "Já jsem dopsal knížku o kocouru Mikešovi, tak jsem si ho vzal s sebou," říkal. Mezi herci byl i člověk v kostýmu lva. "Ten ocas je dokonalej," hodnotil kdosi.

Jedna dívka hrála na saxofon variace na českou hymnu, objevil se i transparent Poctivou prací k lepším řízkům. Jako Masaryk se oblékl železničář a spisovatel Roman Kozák. "Měl bych důvod se státnicky zlít: tuhle republiku jsem vám nechal třikrát delší - Zakarpatí jste prošustrovali, Slováky taky, tak snad aspoň tu mravnost tady najdu," bavil cestující na nádraží v Kubově Huti, kde od rána sněžilo. Nádraží ve výšce 995 metrů nad mořem je nejvýše položenou železniční stanicí v Čechách.

Všech 19 ročníků se účastní František Suchý z divadelního spolku Bouček. Dnes vstával v 5.00. "Ve vlaku stejně jedou hlavně děti, tak co jim řekne nějaký Klostermann," řekl k volbě svého kostýmu Čapkova pejska. Připomněl, že dříve táhla vlak i parní lokomotiva a zařazen byl jídelní vůz.

Na nádraží v Kubově Huti bylo občerstvení, technika horské služby, úřadovna vlakové pošty, pohádková kancelář, ve Vimperku otevřený depozitář pořádajícího spolku v bývalém železničním skladišti. Lidé si tam mohli koupit upomínkové předměty. Ze zasněžené Kubovy Huti někteří vyrazili na 1362 metrů vysokou horu Boubín, kde je čekaly pamětní pohled a razítko.

Silvestrovský vlak jel poprvé v roce 2000, kdy spolek slavil v létě výročí železnice Vimperk - Lenora, a zbyla část peněz, jež bylo třeba do prosince vyčerpat. "My jsme si řekli, když do konce roku, tak na silvestra, protože tradice silvestrovského výstupu na Boubín je daleko starší než tenhle vlak, tak to těm lidem trošku zpříjemníme. A ono se to uchytilo," řekl Hajník. Tematické vlaky zavedl spolek od třetího ročníku.