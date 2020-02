Valentýn v cizině? U Čechů vede Paříž a Barcelona

Zájem o letenky před svátkem svatého Valentýna výrazně vzrostl, prodeje jsou až o polovinu vyšší než v ostatních dnech. Nákupy v posledních dnech ale ovlivnilo šíření koronaviru, cestující proto často mění preferované destinace a upřednostňují Evropu. Vyplývá to z informací prodejců. K nejžádanějším destinacím patří Paříž nebo Barcelona.

"Poptávka po letenkách s termíny odletů kolem Valentýna je obrovská, stejně jako v případě jiných svátků," uvedl šéf letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Růst prodejů až o 50 procent potvrdila i společnost Student Agency.

Většina cestujících si podle Trejbala kupuje letenky s předstihem, část zákazníků to nechává na poslední dny. Výběr přitom v posledních týdnech ovlivňuje situace kolem šíření koronaviru v Číně. Zatímco v minulých letech cestující v období Valentýna stále více cestovali do některých asijských destinací, letos je situace opačná. Zájem o letenky do Číny jsou na minimu, o desítky procent klesají i prodeje letenek do Thajska nebo Vietnamu. Nejvíc se prodávají v těchto dnech letenky do Paříže nebo Barcelony a ze vzdálenějších míst jdou letos na odbyt Kanárské ostrovy či Mauricius.

Vedle prodejů letenek se zvýšil také zájem o autobusové spoje do zahraničí. "Období kolem 14. února patří pravidelně mezi rušnější v prvních měsících roku a pociťujeme vždy náhlý růst zájmu o autobusové jízdenky především na našich mezinárodních linkách do některých evropských metropolí," uvedla manažerka autobusové dopravy Student Agency Kristýna Slezáková. Velký zájem o některé evropské destinace potvrdila také Martina Čmielová z FlixBus a připomněla, že letos Valentýn navíc vychází na pátek, který patří k tradičně exponovaným dnům.

Oslava patrona zamilovaných se do střední a východní Evropy dostala po pádu komunismu z anglosaských zemí. V Česku tento svátek podle průzkumů slaví zhruba dvě třetiny lidí.