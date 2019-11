Ve Francii našli vzkaz v lahvi, doputoval z USA

Devět let putoval a přes pět tisíc kilometrů urazil vzkaz v lahvi, který po moři v roce 2010 poslal spolu se svým otcem tehdy desetiletý Američan ze státu Massachusetts na východním pobřeží USA. V říjnu se láhev našla na pobřeží v západní Francii, napsal server televize CNN.

"Ahoj, 10. října 2019 jsem objevil tvůj vzkaz v lahvi na jedné pláži ve Francii, mezi Contisem a Mimizanem," napsal Maxovi Vredenburghovi nálezce, který se podepsal jako G. Dubois. Přiložil dvě mapky s označením místa, kde láhev vyplavala. "Mezitím jsi už hodně vyrostl, není ti deset, ale 19 let," konstatoval.

Vredenburgh na svůj dopis, jenž obsahoval i jeho adresu, od té doby zapomněl. "Rodiče si schovávali věci z mého dětství, takže jsem na to moc nemyslel. Pak jsem si přečetl dopis od příjemce a srdce mi poskočilo. Něco takového se mi už nikdy nestane," řekl mladík. Dodal, že chce autora odpovědi kontaktovat a poděkovat mu.

Chlapec ve vzkazu psal, že má rád jablka, svou pláž, že jeho oblíbenou barvou je modrá a že miluje zvířata, auta a vesmír.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq