Ve Francii oficiálně uznali souboje se světelnými meči

Fanoušci sci-fi klasiky Star Wars ve Francii mají důvod k radosti. Francouzský svaz šermu totiž uznal souboje se světelnými meči jako oficiální sport. Poblíž Paříže se už dokonce uskutečnil první národní turnaj. Informovala o tom zpravodajská agentura AP.

Mistr Yoda, Luke Skywalker či Darth Vader. Populární postavy Star Wars nabraly ve Francii zcela nový rozměr. Lidé si totiž na ně mohou hrát v oficiálně uznaném sportu - šermu se světelnými meči.

Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Dva soupeři vstoupí do vyznačeného kruhu a podobně jako v šermu sbírají body za každý úder do soupeře. Ten, kdo zaskóruje jako první 15 body nebo jich má více než soupeř před uplynutím maximální doby duelu (tři minuty), vyhrává.

Za zásah do hlavy a do těla je pět bodů, za trefení do ramene a nohou tři body. Jeden bod pak hráč získává za zazažení ruky. Na rozdíl od klasického šermu navíc hráči začínají z pozice, kdy musí špičku čepele vytasit zezadu. Nehrozí tedy, že dojde k okamžitému rychlému výpadu, jenž by mohl zkazit nadšení z delšího souboje.

Pořízení světelného meče, s nímž se bojuje, ale není zrovna levnou záležitostí. Meč musí být vyroben z polykarbonátu a disponovat LED žárovkou, aby byl dodržen duch Star Wars. Kromě toho je nutná také ochranná výstroj.

Devět tisíc za meč a výstroj

Policejní důstojník Philippe Bondi se dvacet let věnoval šermu. Jakmile ovšem zjistil, že ve městě Méty, kde bydlí, začal místní klub nabízet kurzy šermu se světelnými meči, tak jako vášnivý fanoušek fenoménu Star Wars neodolal. Za svůj meč a výstroj zaplatil kolem 350 eur (zhruba devět tisíc korun).

Barvu meče má zelenou, "protože je to barva Jediho a Yoda je můj mistr. Vzhledem k tomu, že mou prací je prosazování zákona, tak musím stát na té dobré straně," vysvětluje, proč si nezvolil například červenou, která je charakteristická pro Sithy.

V únoru už se účastnil prvního národního turnaje v tomto sportu, který se odehrával nedaleko Paříže. Zúčastnilo se ho 34 nadšenců. Divácká návštěvnost nebyla moc velká, ale většina z návštěvníků byli pochopitelně fanoušci, kteří přišli v kostýmech Obi-Wana Kenobiho, Dartha Vadera či stormtroopera. Souboje se odehrávaly v temné místnosti, kterou osvětlovaly právě jen světelné meče hráčů.

Souboje jako z filmu

Právě vizuální prožitek byl jedním ze záměrů pořadatelů turnaje, kteří vymysleli pravidla zápasu. Ta oproti klasickému šermu umožňují více dynamického pohybu a šermování nekončí tak rychle. Divákům tak více připomínají bojové scény z filmů Star Wars. "Chtěli jsme, aby to bylo bezpečné a aby souboj měl svého rozhodčího. Především jsme ale chtěli vytvořit něco vizuálního, aby to vypadalo jako ve filmech, protože přesně tohle lidé očekávají," řekl organizátor turnaje Michel Ortiz.

Ačkoliv ve Francii tento sport oficiálně uznali, je jeho prosazení na mezinárodní úrovni teprve v zárodku. I v zemi galského kohouta se mu zatím věnují jen stovky nadšenců. Neexistuje tedy reálná šance, že by se šerm se světelnými meči zařadil do programu olympijských her v roce 2024, které se uskutečni právě v Paříži, uzavírá agentura AP.