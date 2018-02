Ve slévárně v Kalné dokončují sochu pro Vatikán

V umělecké slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku dokončují bronzovou sochu svatého Řehoře z Nareku. Měla by být odhalena 5. dubna ve Vatikánu, řekl autor díla, sochař a výtvarník David Babajan. "Je to dar Arménie papeži Františkovi," řekl sedmasedmdesátiletý Francouz s arménskými kořeny.

Socha světce s výraznou bradkou, motivy granátových jablek, knihy a arménských kostelů měří kolem dvou metrů. "Přesto jsou na ní detaily jako na nějakém šperku. Tím se toto dílo vymyká," řekl spolumajitel umělecké slévárny Pavel Horák.

Babajan, jehož sochy jsou v mnoha zemích světa, bere do ruky brusku, aby pokračoval v úpravě plastiky. Obličej světce směřuje ke stropu. "Současný arménský prezident Serž Sarkisjan daroval papeži Františkovi nejprve sochu malou, papežovi se velmi líbila, a prezident mu nabídl jménem celé Arménie, že by mohl dostat darem větší. Souhlasil a dokonce vybral pro sochu místo v zahradě Vatikánu," řekl Babajan. Nejtěžší podle něj bylo zachytit ducha svatého Řehoře. "Věřím, že mi Bůh při práci žehná a dává mi sílu, jinak bych nemohl pracovat 12 hodin denně. Sochu se podařilo zázračně odlít bez prasklin či děr," řekl Babajan.

V umělecké slévárně v Horní Kalné sochy odlévají za pomoci metody ztraceného vosku. "Přivezli jsme si sem už hotový sádrový model, abychom jej převedli do bronzu," řekl Horák. Ve slévárně pak vznikl model z vosku, kolem kterého se vytvořil "sarkofág". Po zahřátí v peci vosk vytekl a místo něj se nalil bronz. "Po rozbití formy máme hrubý bronzový odlitek, který se musí dál upravovat. Někdy se stane, že je odlitek pórovatý, tentokrát nám to vyšlo skutečně perfektně," řekl Horák. Samotné odlití trvalo jeden den, další den bronz chladl. Ve slévárně pracovali na výrobě sochy asi půl roku. "Nelze říci, které sochy si cením nejvíce. Se sochami je to jako s dětmi, také nedokážete říci, které milujete nejvíce," dodal. Sochu převezou do Vatikánu 7. března.

Papež František 23. února 2015, tedy v roce 100. výročí arménské genocidy, potvrdil dekret o prohlášení svatého Řehoře "učitelem univerzální církve". Podle webu katolické církve www.cirkev.cz se titul učitel církve uděluje některým světcům, jejichž učení a život mají pro život církve mimořádný význam. Teolog, kněz a mnich Řehoř z Nareku žil v druhé polovině 10. století na území historické Arménie, dnešního východního Turecka. Byl také významným básníkem a učencem. Je považován za jednoho z největších autorů arménské literatury.