Vítězem Logické olympiády se již potřetí stal Václav Trpišovský

V pondělí se v Míčovně Pražského hradu uskutečnilo finále již 12. ročníku soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa České republiky. Vítězem se v kategorii střední školy stal Václav Trpišovský z Open Gate School v Babicích. Ten soutěž vyhrál již v roce 2014 a 2015. Vítězem kategorie A (3.-5. třída ZŠ) se stal Jakub Pazdera ze ZŠ Křídlovická v Brně a kategorie B (2. stupeň ZŠ) Mikuláš Jandík z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze.

Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje pohotové rozhodování a samostatný a kreativní přístup. Svým pojetím je tedy unikátní, protože v ní nerozhodují školní znalosti, ale především schopnost samostatného logického uvažování.

Do soutěže se letos zaregistrovalo rekordních 71 208 soutěžících z 3 249 škol z celé České republiky. Po úspěšném absolvování on-line základního kola a krajských kol se do finále probojovalo celkem 195 dětí rozdělených do třech věkových kategorií. Během celého dne finalisti řešili různorodé logické úlohy - po písemném a promítaném testu na ně čekalo skládání domina, vyvažovali misky vah, procvičili si prostorovou představivost při skládání kostek a otestovali svou paměť.

Generálními partnery soutěže Logická olympiáda jsou škola OPEN GATE a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Soutěž rovněž podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, RSJ Foundation, AV Media, Albi, Solitea, Asociace za lepší ICT řešení a řada dalších partnerů včetně mnoha krajů a měst.

Mensa je nevýdělečná mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, česká pobočka existuje od roku 1991 a sdružuje nyní přes 6 000 dětí i dospělých. Mensa ČR je zřizovatelem Mensa gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, zřizuje Kluby nadaných dětí, pořádá pro děti letní kempy, pobytové nebo příměstské tábory a provádí testování IQ veřejnosti.