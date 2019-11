Vsetínský zámek vystaví díla Jana Frydrycha

Vsetínský zámek vystaví skleněné objekty českého sklářského výtvarníka Jana Frydrycha. Výstava v Muzeu regionu Valašsko začne v neděli, potrvá do 12. ledna příštího roku, sdělil v tiskové zprávě mluvčí muzea Jiří Koňařík.

"Jan Frydrych působí v severních Čechách, Novém Boru a ve Šluknově. S Valašskem jej pojí skleněná trofej Ceny města Vsetína, kterou už 18 let zhotovuje dle návrhu významného vsetínského rodáka, akademického sochaře Václava Ciglera," uvedl Koňařík. Ceny jsou každý rok unikátní. "Pokaždé volí odlišnou a neopakující se barevnost ústřední části, aby tak symbolicky zdůraznil jedinečnost oceňovaných osobností," uvedla kurátorka vsetínské výstavy Olga Méhešová.

Tvorba Václava Ciglera i experimenty s optickým sklem jsou Frydrychovi inspirací. Zabývá se zejména fyzikálními vlastnostmi a vizuálními možnostmi optického skla, jako je lom světla, rozklad bílého paprsku na duhové spektrum či "kouzlo" optických klamů.

Své práce vystavuje od konce 70. let, zejména v zahraničí. "Jeho dílo je zastoupeno v prestižních muzejních sbírkách světového významu jako The Corning Museum of Glass v New Yorku a londýnské Victoria and Albert Museum, tak i v soukromém majetku známých celebrit, mezi něž patří například Bill a Hillary Clintonovi nebo Elton John," uvedla Méhešová.