Výstava v Semilech představuje sedm nebeských jevů

Na astronomii je zaměřená nová výstava muzea v Semilech. Představuje sedm nejpozoruhodnějších nebeských jevů, jak jejich jedinečnost vidí autor astrofotograf a autor výstavy Petr Horálek. Informoval ředitel muzea Miroslav Šnaiberk.

"Můžete se zde dozvědět, jak vznikají supernovy, o meteorickém dešti nebo jak souvisí polární záře se Sluncem," uvedl. Výstava je podle něj doplněna snímky vzácných úkazů či pohledů do hvězdného nebe z různých míst České republiky i zahraničí. "Některé z vybraných snímků navíc získalo nějaké ocenění, například Snímek dne NASA, Snímek týdne ESO nebo Snímek měsíce ČAM," řekl Šnaiberk.

Návštěvníci výstavy budou moci podle něj nahlédnout i do muzejního sklepení, kde budou ukázky známých souhvězdí. "Ke zhlédnutí budou též k dispozici videa ze ságy KOSMOS od slavného amerického astronoma Carla Sagana, která vypráví o 15 miliardách let kosmického vývoje," uvedl ředitel muzea.

Výstava Sedm perel astronomie potrvá do 25. srpna. Horálek se o astronomii zajímal už od dětství a poté, co vystudoval obor Teoretická fyzika a astronomie na Masarykově univerzitě v Brně, pracoval na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově a na hvězdárně v Úpici. "Pak se vydal splnit si svůj sen a odjel do Tichomoří objevovat pověstnou krásu tamního nebe. V roce 2015 se stal prvním českým foto-vyslancem Evropské jižní observatoře (ESO)," dodal Šnaiberk.