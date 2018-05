Výstava zavede návštěvníky do doby Keltů

Výstava Národního muzea v Praze zavede návštěvníky do světa Keltů, tedy do období vrcholného pravěku ve střední Evropě. Stovky vystavených archeologických nálezů ukazují náboženské rituály pohřbů i všední život Keltů. Výstavu představili její autoři, Pavel Sankot a Viktoria Čisťakova. Výstava v Nové budově Národního muzea začíná tento pátek a potrvá do 24. února příštího roku.

Keltové žili od osmého do prvního století před Kristem v západní, střední, východní a jihovýchodní části Evropy. "Již z toho je patrné, že se nejedná o jednotné etnikum, ale o různé skupiny, které ovšem byly spojeny svým kulturním a uměleckým stylem," uvedl Sankot. Obyvatelstvo, které položilo základy pro další historický vývoj Evropy, přejímalo i podněty ze vzdálených míst. Mezi vystavenými artefakty jsou tak i etruské bronzové nádoby, řecká černofigurální keramika ze severovýchodní Itálie či skleněné nádoby ze Středozemí, které byly nalezeny v Čechách.

Ve dvou místnostech Nové budovy muzea jsou vystavené dochované nádoby, mince, šperky i sochy. Z některých předmětů byly nalezeny pouze úlomky. Mezi historickými artefakty tak jsou i rekonstrukce nebo repliky.

Významným prvkem je hrob, který byl objeven v roce 1911 ve Straškova-Račiněvsi a dosud nebyl vystavován. V hrobové komoře bylo mimo jiné nalezeno jho, které sloužilo jako zápřah pro koně. "To jho je organické. V našem prostředí je to obrovská výjimka, těch jeh se dochovalo po celé Evropě jenom několik," řekla Čisťakova. Kromě bohatě zdobeného jha byly v hrobě nalezeny nádoby i pozůstatky vozu, což svědčí o vysokém postavení pohřbeného.

Druhá část výstavy představuje život na keltských sídlištích, hradištích a oppidech. Součástí jsou vizualizace keltských osad, videa o způsobu výroby keramiky, skla nebo zpracování kovu. Jsou zde vystavené zemědělské nástroje a jednou z dominant jsou nálezy z oppida ve Stradonicích u Berouna. Ukazují škálu materiální kultury týkající se přípravy, skladování i konzumace pokrmů. Návštěvníci tu uvidí keramické nádoby i části příborů.

Na základě poznatků archeobotaniky, která se zabývá plodinami rostoucími na území v určitém období, a archeozoologii, která pomáhá identifikovat zvířecí pozůstatky a jejich případné řeznické zpracování, autoři výstavy sepsali recepty, na kterých si mohli pravěcí Keltové pochutnávat. Vytištěné recepty jsou připraveny pro kulinářské nadšence.

V relaxační části výstavy, kde je stylizovaný vhled do domu Keltů, je několik replik předmětů, jakými jsou nádoby, zbraně a šperky, které je možné vzít do ruky. Jejich popis je i ve slepeckém braillově písmu. Dále je zde možné vyzkoušet oblečení Keltů a pro děti je připraven dětský koutek s hračkami. Ty jsou stylizované do keltského světa a výzdoba koutku odpovídá archeologickým nálezům.