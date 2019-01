Výtěžek Tříkrálové sbírky je letos v ostravsko-opavské diecézi rekordní

Výtěžek Tříkrálové sbírky v ostravsko-opavské diecézi je letos rekordní. Na území Moravskoslezského kraje a na Jesenicku se vybralo skoro 18,7 milionu korun. Proti loňskému roku je to nárůst o více než 800 tisíc korun. Sdělila to Sylva Lejsková z Diecézní charity ostravsko-opavské.

"Díky obrovskému nasazení koledníků a štědrosti dárců se povedlo zase o kousek posunout historické maximum vykoledované částky. Ukazuje se, že lidé v naší diecézi mají srdce na svém místě a jsou schopni něco udělat pro druhé," uvedl hlavní koordinátor pro ostravsko-opavskou diecézi Martin Hořínek.

Podle něj charita ještě během sbírky, která se uskutečnila v první polovině ledna, zvyšovala počet pokladniček, a to o dalších téměř 100 kusů na 3108 pokladniček. "To potvrzuje zájem a ochotu lidí se do novoroční koledy zapojit," míní Hořínek. Nejštědřejší dárci byli letos na Hlučínsku a tradičně také na Opavsku a pak Frýdecko-Místecku a Ostravsku, kde výnos sbírky vystoupal nad dva miliony korun.

"Získané finance podpoří 75 konkrétních projektů jednotlivých oblastních charit a pomohou například v péči o seniory, osoby bez přístřeší, lidi v závěrečném stádiu života, duševně nemocné, v pečovatelských a ošetřovatelských službách nebo matkám v tísni," uvedla Lejsková.

Čtyři pětiny z výnosu sbírky zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány, desetina pomůže v zahraničí a pět procent jde na celostátní projekty. Zbývajících pět procent pokrývá režii sbírky. Podrobný přehled využití je k dispozici na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.