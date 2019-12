Zájemci o otužování se mohou účastnit několika akcí.

Zkušení otužilci i další zájemci o tuto aktivitu se v následujících týdnech mohou v Praze zúčastnit několika akcí. Pravidelná nedělní otužování letos zavedl podolský volnočasový areál Žluté lázně. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Praha 15 zve na předvánoční plavání v Hostivařské nádrži.

Na první svátek vánoční se uskuteční tradiční plavecká soutěž ve Vltavě - Memoriál Alfreda Nikodéma. Teplota vody ve Vltavě se v těchto dnech podle Českého hydrometeorologického ústavu pohybuje kolem šesti stupňů Celsia.

Otužování pod dohledem trenéra je připraveno každou neděli od 10:00 ve Žlutých lázních. Podle iniciátora akce Jakuba Lungy je určeno pro každého zdravého člověka i děti. Bude se konat po celou zimu i jaro. Otužování tam začíná krátkou rozcvičkou. "Poté se jde pomalu do vody, tam se snažíme vydržet až pět minut podle trénovanosti," řekl ČTK Lunga. Po zahřátí následuje druhý ponor, dále ještě poslední zahřátí. Šálkem teplého čaje lekce končí, doplnil.

Vodní záchranná služba ČČK Praha 15 pořádá společně s místní radnicí 22. prosince od 12:00 osmý ročník vánočního otužileckého plavání. "Vše vzniklo jako akce pro naše členy," řekl předseda vodních záchranářů z Prahy 15 Lukáš Kordík. Většinou se podle něj akce účastní zhruba 15 lidí, jejich věkový průměr je 25 let, uvedl. Událost spojují s osvětou, co dělat v případě tonutí v zimě. "Je velice špatný nápad skákat pro někoho v tomto období do vody," upozornil. Člověka mohou postihnout křeče, hypotermie, hrozí poruchy srdečního rytmu. "Při rychlém vstupu do chladné vody hrozí dýchací potíže podobné astmatu," dodal.

Memoriál Alfreda Nikodéma pořádaný I. plaveckým klubem otužilců Praha se letos uskuteční po 72. Akce se koná 26. prosince od 11:00 ve Vltavě u Národního divadla. Účastní se jí otužilci z několika zemí. Pořadatelé počítají s tím, že letos by se do soutěže mohlo zapojit ke 400 plavců, uvedli na webu.

"Pravidelné otužování je bezesporu prospěšné. Zlepšuje imunitu, dále prospívá dýchacímu ústrojí a cévnímu řečišti," uvedl Kordík. Netrénovaní lidé by ho podle něj ale neměli provozovat bez dozoru.