Zámek Jezeří je mezi nejohroženějšími památkami Evropy

Státní zámek Jezeří na Mostecku se jako první česká památka dostal na seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy, který zveřejňuje organizace pro kulturní dědictví Europa Nostra. Rozsáhlý barokní areál se tak dočká podpory ve formě odborného poradenství i široké mediální propagace. Sdělila to mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová.

Program Sedm nejohroženějších památek v Evropě má za cíl upozornit na tyto památky veřejnost i soukromé subjekty, usilovat o jejich záchranu a zajistit těmto památkám udržitelnou budoucnost.

"Rozsáhlá těžba uhlí na Mostecku zdevastovala krajinu i samotný zámek, když jsme objekt v polovině 90. let přebírali do správy, nacházel se v havarijním stavu," uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Dnes má zámek nové střechy, krovy, komíny a stropy a obnovuje se divadelní sál. Zámek byl zařazen do Národního investičního plánu. Program ohrožených památek však podle NPÚ pomáhá oslovovat i další investory, díky nimž by plánovaná obnova mohla být urychlena.

Nominace na seznam ohrožených památek předložily subjekty občanské společnosti a orgány veřejné správy. Nominaci zámku Jezeří předložila Asociace majitelů hradů a zámků za podpory správce objektu NPÚ. Sedm těch nejohroženějších vybralo představenstvo sdružení Europa Nostra. Na seznam se dostala například vládní budova v Oslu, kterou poškodili teroristé při útoku v roce 2011 a byla určena k demolici, pevnost v Bělehradu, kterou ohrožuje projekt výstavby lanovky, nebo toskánský hrad Sammezzano v Itálii s honosnou výzdobou z 19. století. Kromě nich na seznamu je ještě Národní albánské divadlo v Tiraně, tepelná elektrárna Szombierki v polské Bytomi a Plečnikův stadion ve slovinské Lublani.

V minulosti se díky umístění na seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy podařilo zachránit například synagogu v Subotici v Srbsku. Synagoga, postavená v roce 1902, patří mezi významné stavby postavené v secesním stylu s prvky uherského lidového umění.

Europa Nostra je organizací zapojenou do ochrany a propagace evropského kulturního a přírodního dědictví. Panevropské sdružení nevládních organizací, podporované širokou sítí veřejných skupin, soukromých společností a jednotlivců, zahrnuje více než 40 zemí. Europa Nostra byla založena v roce 1963.