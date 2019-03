Zámek v Hradci nad Moravicí láká na vzácné Goyovy grafiky

Řadu novinek připravují správci a kasteláni památek v Moravskoslezském kraji. Například zámek v Hradci nad Moravicí na Opavsku chce návštěvníky přilákat výstavou vzácných grafik Francisca Goyi. V nedaleké Raduni zase na zámku otevřou novou prohlídkovou trasu. Povede od půdy do sklepa a návštěvníkům ukáže i technické prostory empírové památky. Sdělila to mluvčí Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová. Obě památky se v nové sezoně otevřou 30. dubna.

"Nový prohlídkový okruh chceme otevřít do hlavní turistické sezony. První návštěvníky bychom po něm mohli provádět už v červenci," řekla kastelánka raduňského zámku Markéta Kouřilová. Okruh povede přes půdní, reprezentační i soukromé prostory až do technického zázemí v suterénu. "Představíme poslední přestavbu zámku z přelomu 19. a 20. století, kdy se obytné prostory rozšířily do mansardy. V suterénu návštěvníci poznají, jak byl zámek vytápěn či jak se do něj přiváděla voda. Prezentována bude také nejstarší elektroinstalace objektu," uvedla kastelánka.

Dodala, že sezonu zámek zahájí poslední březnový víkend a v dubnu už bude otevřeno o víkendech. "Od 16. do 28. dubna připravujeme jarní a velikonoční program. Určen bude pro školy i širokou veřejnost. Zámek bude speciálně vyzdobený, navíc chceme prezentovat velikonoční zvyky posledních majitelů zámku," doplnila kastelánka.

I letos bude provoz a prohlídky zámku v Hradci nad Moravicí ovlivňovat rozsáhlá rekonstrukce. Do konce června je naplánovaná rekonstrukce nádvoří Červeného zámku. "Přístupný pro návštěvníky bude od 1. července," řekl kastelán zámku Radomír Přibyla. Dodal, že návštěvníci poprvé v této sezoně uvidí opravené konírny a dvě galerijní místnosti v budově Bílého zámku.

Právě do ní pracovníci zámku nainstalují dvě významné výstavy. V jedné bude k vidění 80 grafik Francisca Goyi. Sbírka, kterou zámek spravuje, se do Hradce dostala díky knížeti Felixovi Maria Lichnovskému z Voštic, který na Hradci pobýval v letech 1837 až 1839. Goyovy grafiky získal s největší pravděpodobností přímo ve Španělsku. Ve druhé místnosti bude vystavena fotografie amerického fotografa Man Raye. I ta je součástí zámecké sbírky, ale teprve nedávno se zjistilo, že pod rámem je uschován originální podpis autora. Snímek zachycuje pařížskou tanečnici a kníže Vilém Lichnovský jej zakoupil pravděpodobně v Paříži v první polovině 20. století.

Rekonstrukce zámku začala v roce 2016. Součástí prvních dvou etap, v hodnotě 55 milionů korun, byla kompletní oprava střech, rekonstrukce zámeckého nádvoří, dále oprava spodních koníren zámku, veškerých statických poruch objektu a také zámecké vyhlídky. Další etapa se nyní připravuje, náklady na ni mají být okolo 70 milionů korun. Součástí této rekonstrukce bude oprava celého interiéru, tedy salónků, hotelu včetně recepce a výtahu i restaurace.

Pracovat se bude i v areálu Dolu Michal, který se zaměřuje na prezentaci povrchových činností spojených s těžbou uhlí. Na začátku roku 2019 začala celková opravu krovu řetízkové šatny.