"Zamiloval jsem se do Češky pro její zápal a kuráž," říká básník a učitel Matthew Burt

O Britech se říká, že jsou chladní a odměření. To však neplatí pro Matthewa, který svoje city nikdy neskrýval. Jako básník a umělec k tomu neměl nikdy daleko. Svoji životní partnerku potkal v Anglii, kde dokončovala studium medicíny. Okouzlila ho na první pohled svým elánem a rozhodností. "České ženy jsou krásné a dokáží si poradit za každé situace," říká expat, který je již sedm let šťastně zamilovaný.

Jak se stalo, že jste se přestěhoval do Prahy? Proč právě Praha?



Napřed jsme s přítelkyní více než rok cestovali, ale naše cesta skončila a před námi stálo dilema - přítelkyně se chtěla vrátit do Prahy a já do Anglie. Všechno bylo nejisté. Neměl jsem moc na vybranou. Buď se s ní odstěhuji sem, nebo bude konec. V té chvíli se zdálo, že to tak dopadne a já to tak nechtěl nechat. Konečně jsem potkal ženu, která mě milovala, chtěla a byla připravena strávit se mnou život. Lidé pro lásku dělají extrémní věci a přestěhovat se do Prahy nakonec bylo vlastně to nejsnadnější rozhodnutí na světě. Netušil jsem, jak bude náš život vypadat, ale zeptal jsem se své matky, co si myslí, a ona mi to potvrdila slovy: "Jdi za svým srdcem." A já to udělal. Nyní jsme spolu již sedmým rokem a čekáme dítě.



Jak jste se cítil první týdny v cizí zemi?



Moje přítelkyně se snažila, abych se tady cítil jako doma. Je úžasná. Našla skvělý byt a dala si ohromně záležet na jeho zařízení a výzdobě. První týdny, nebo dokonce první měsíce, pro mě znamenaly velký šok. Nebyl jsem si jistý, jak se seznamovat s lidmi, a s penězi to bylo napjaté, což přinášelo řadu potíží a já si nedokázal tolik vychutnat místo, kde žiju, a ocenit, jak úžasné je.



Navštívil jste České hlavní město někdy předtím?



O dva roky dříve jsem tu strávil Vánoce. Ten rok byla tuhá zima a já na ni nebyl připraven. Po cestě nahoru k Hradu jsem se musel zastavovat v každém krámku, abych se trochu ohřál, a pil jsem tolik svařáku, kolik se do mě jen vešlo.



Co konkrétně v Praze děláte?



Pracuji na střední škole. Učím děti ve věku od 13 do 19 let angličtinu a divadlo.



Co si myslíte o milostných básních?



První věc, která se lidem vybaví, když slyší slovo "poezie", je pravděpodobně milostná poezie. Možná nejčastěji první pokus každého, kdo někdy nějakou báseň napsal, byla právě báseň o lásce. O způsobu, jakým my jako biologický druh vyjadřujeme pocity lásky pomocí pár zhuštěných vět pevně svázaných do básně, se můžeme bavit donekonečna.



Myslíte si, že jsou básně pro naše životy důležité?



Samozřejmě, poezii můžete využít v jakékoli chvíli a v jakékoli situaci. S básněmi se nejčastěji setkáváme na svatbách a pohřbech nebo ve společnosti milované osoby, což myslím názorně ukazuje, jak jsou básně významné, když je potřebujeme v takových důležitých chvílích.



Máte nějakého oblíbeného básníka?



Z milostné poezie bych doporučil Shakespearovy sonety, nebo pokud dáváte přednost něčemu současnějšímu, pak E. E. Cummingse. Nejdokonalejší milostná báseň je pro mne Láska na postupu od Johna Donna.



Jste básník. Pamatujete si na svou první báseň?



Ano, byla to tragédie. Nepamatuji si tu báseň celou, ale myslím, že jeden z veršů zněl "Kdybych tě nemohl spatřit, vyloupni mi oči, abych si již nepřál více takovou krásu uvidět," což byl v patnácti můj neohrabaný pokus říci: "Miluju tě." Je velkou ironií, že jako teenager máte všechny schopnosti, které k napsání básně potřebujete. Máte vášeň, divoké emoce a sebedůvěru, ale bohužel v sobě nemáte dost důvtipu nebo jemnosti k tomu, abyste se vyjádřili slovy. To, co považujete za krásné a romantické, je daleko častěji bolestivě trapné a dívku mnohem spíš vyděsíte, než přivábíte. Mladí by se neměli bát, a proto se mi líbí letošní Milka projekt, protože i když vaše báseň nebude dobrá, přesto má vaše láska alespoň čokoládu.



Slavíte svátek svatého Valentýna?



Je důležité oslavovat lásku kdykoli během roku. Buďme upřímní - láska není dokonalá. Všichni s ní bojujeme. Vzpíráme se jí. Děláme kvůli ní bláznivé věci, dokonce kvůli ní bojujeme, ale ve výsledku je to všechno, co máme. Svátek svatého Valentýna je připomínkou všech dobrých věcí, které láska může přinést. A to je skvělá věc, kterou oslavuju. Takže ano, slavím ho.



Jaké bylo na Valentýna vaše nejlepší překvapení?



Donesl jsem pěšky k Vltavě stůl a dvě židle a připravil na nábřeží romantickou večeři při svíčkách. Pěkně mrzlo, ale měsíc svítil na řeku a na ženu, kterou miluji, takže na tom nezáleželo.



Jaké jsou hlavní rozdíly v tom, jak se slaví Valentýn v Británii a v Česku?



V Británii i v Česku se to slaví podobně. Houfně se nakupují čokolády a květiny. V Anglii se k tomu, ale přidává kartička s milostnou básní.

