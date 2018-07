Ženy milují květiny, sedm z deseti dam jich chce dostávat víc

Příležitostí k darování květin existuje v průběhu roku celá řada. Nemusí se jednat o narozeniny, formu poděkování nebo oslavy svatého Valentýna. Květinu můžete věnovat jen proto, že chcete obdarovanému udělat radost. To se ale v Čechách příliš nenosí. Téměř tři čtvrtiny žen (72,4 %) jsou přesvědčeny, že dostávají málo květin. Obdarovávané jsou nejčastěji (33 %) jednou za čtvrt roku, ukázal průzkum společnosti Fleurop.

Zlepšení nálady je podle průzkumu nejčastějším důvodem (67,4 %), proč by si ženy přály dostat květinu. Respondentky dále uvedly, že je těší, když na ně dárce myslí (58,2 %) a také to, že je květina hezkou dekorací do domácnosti (54,6 %).

Květiny mají blahodárný vliv na naši psychiku. Ze studie provedené na Rutgersově univerzitě v New Jersey vzešlo, že rostliny jsou jednoduchým, avšak účinným prostředkem ke zlepšení nálady. Většina květin je spouštěčem pozitivních emocí a spokojenosti.

Tato tvrzení potvrzuje také klinická psycholožka Lucie Lebdušková: "Květiny a jejich barvy napomáhají k navození pocitu uklidnění. V současnosti je společnost od přírody oddělená mnohem více, než tomu bylo v minulosti a o to více cítíme potřebu její přítomnosti v našem životě. Květiny pomáhají snižovat napětí a jejich vůně působí prospěšně na naše smysly, čehož se úspěšně využívá v aromaterapii, říká Lucie Lebdušková a dodává: "Kromě toho z několika studií vyplynulo, že pouhý pohled na pěknou kytici dokáže pozitivně ovlivnit náladu a přispět tak k celkové duševní pohodě."

Darování květiny je bezesporu elegantním způsobem, jak své polovičce naznačit, že vám na ní záleží. V dávných dobách měl každý druh květiny své poselství. "Udělat radost někomu, na kom vám záleží, není v dnešní době vůbec složité. Dárce nemusí ani nikam chodit, stačí, když se posadí k počítači a květinu objedná online během několika málo minut," vysvětluje Jitka Mandysová, zástupce společnosti Fleurop pro Českou republiku.