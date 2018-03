Znojmo a Retz chtějí pořádat Dolnorakouskou výstavu

Znojmo společně se sousedním rakouským Retzem podali žádost o pořadatelství Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2021. Motto žádosti zní Dolní Rakousko a Jižní Morava - oživovat staré vazby. Výstava se koná každé dva roky na jiném místě Dolních Rakous a přeshraniční byla již v roce 2009, kdy se konala i v Telči. Obě města si od přidělení výstavy slibují příliv desítek tisíc turistů, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Obvykle na výstavu přijede až půl milionu návštěvníků, koná se několik měsíců. Například příští rok se bude konat ve Vídeňském Novém Městě od 30. března do 10. listopadu.

Znojmo s Retzem, které spojuje i železniční trat, jsou léta partnerskými městy. Zda se svou žádostí uspějí, bude zřejmé na začátku léta. "Do žádosti jsme společně vložili velké úsilí a mnoho času. Vždyť první setkání s návrhem pořádání výstavy proběhla už v roce 2015," uvedl starosta Znojma Jan Grois.

Výstava by byla založena na tématech plynoucích ze sousedství na opačné straně hranice. Přiblížila by oživování vazeb po roce 1989 po pádu železné opony, představila by podobnosti a odlišnosti života na obou stranách hranice na přelomech století, tedy kolem roku 1900 a 2000.

Koncept politici ladili s rakouským odborníkem na novodobé dějiny Niklasem Perzim. "Základem je vytvořit region jako výstavní prostor, kde hranice funguje jako osa a ukázat různé pohledy na daná témata. Mezi nimi jsou například Architektura na hranicích a architektura hranic, Historie vztahů po roce 1989, Zvyky - kroje - lidová kultura, Víno - zemědělství - kulinářství či Komunikace, internet a digitalizace," uvedla Pastrňáková.

Výstava slouží i k propagaci dalších obcí v regionu, zapojit by se tak mohly rakouské vesnice Pulkau, Retzbach či Schrattenthal. Starosta Retzu Helmut Koch si od výstavy slibuje další prohloubení vzájemných vztahů a možnost dělat nové projekty.

Loni se výstava konala v Pöggstallu poblíž Melku, blízko jižní Moravy v Poysdorfu byla před pěti lety. První se konala již v roce 1951.