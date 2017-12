Zoo i bruslení s hokejisty. Jak dětem krátit čekání na dárky?

Rodiny s dětmi si mohou zkrátit čekání na Ježíška v zoologických zahradách, vánočními prohlídkami památek nebo bruslením na veřejných kluzištích. Zoologické zahrady zvou návštěvníky na speciální vánoční krmení zvířat.

Například do pražské a zlínské zoo mohou lidé přinést pro zvířata jedlé dárky jako například zeleninu, ovoce nebo piškoty. Předávání dárků pro šimpanze mají připraveno v plzeňské zoo. V zahradě v Hluboké nad Vltavou rozsvítí ve 13:15 stromeček. Otevírací doba zoologických zahrad je kratší než v jiných dnech.

Za vstup do některých zoo zaplatí návštěvníci symbolické vstupné. Za dětské vstupné zaplatí návštěvníci v Praze, v Jihlavě ve Zlíně jednu korunu. Za vstup do ostravské zoo děti nezaplatí nic. Dobrovolné vstupné mají v zoo v Liberci a Ústí nad Labem. Zdarma se návštěvníci dostanou do děčínské zoo. V Olomouci dospělí zaplatí dětské vstupné.

Dalšími areály, kde si lidé mohou zkrátit dlouhou chvíli, jsou botanické zahrady. V té liberecké jsou největšími taháky v období Vánoc rozkvetlé kamélie a orchideje. Na Štědrý den zde bude vstupné zdarma. Jako každý rok připravilo vedení pražské botanické zahrady vánoční vstupné do skleníku Fata Morgana, kam se o Štědrém dnu lidé podívají za korunu. Otevřená bude i venkovní expozice a vinice svaté Kláry.

V zámku v Českém Krumlově budou slavit Medvědí Vánoce. Medvědici pořadatelé připravili dárečky a lidé jí mohou přinést dobroty. Podstrojovat jí je bude medvědář Jan Míša Černý a vánoční koledy k tomu bude hrát kapela Kapka. Netradiční prohlídky si mohou užít také návštěvníci pevnosti Josefov u Jaroměře nebo zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku.

Zábavu nabízejí i veřejná kluziště. V Praze mohou lidé zajít například do areálu karlínských kasáren nebo na Letenskou pláň. V liberecké aréně se může na Štědrý den prohánět veřejnost po stejném ledě jako v jiných dnech bruslí hokejisté klubu HC Bílí Tygři. V Českých Budějovicích je kluziště na náměstí Přemysla Otakara II.