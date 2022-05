Papírové krabice vám pomohou skutečně uklidit

Někdy je až komické, jak jsme posedlí úklidem. Ale jakýmsi povrchním. Zatímco podlahu vytíráme co dva dny a prachovku nepustíme z ruky, v zásuvkách a ve skříňkách máme neuspořádané dokumenty, dárečky, fotky a jiné památeční věci. Nic nemá své místo. Pojďte se učit od dobré sekretářky. Papírové i speciální archivační krabice vám pomohou uklidit celý byt.

Máte spousty věcí a drobností, které nemáte kam uklidit či je nedokážete vhodně uspořádat? Nekupujte další nábytek. Existuje levnější a praktičtější řešení. Pořiďte si vhodné papírové krabice a do nich roztřiďte vše, co nepoužíváte pravidelně, nebo zrovna nyní. Na krabice pak najdete místo v komoře, ve sklepě, v nevyužívané části podkroví, ale třeba i ve vrchních policích hlubokých či vestavěných skříní, kam i tak dosáhnete jen velice špatně.

Pořiďte si jednoduché papírové krabice

Dobrá velikost krabic odpovídá té na stěhování. Ale zvažte, jestli je pro vás tou pravou a zda se vám do ní vejdou věci, které zde chcete uskladnit. Máte pak k dispozici místo, kam tuto velikost krabice efektivně uložíte? Lepší je též zůstat u jedné velikosti než kombinovat různé. Pouze pro speciální předměty se hodí i jiné rozměry. Věděli jste, že i sezonní oblečení na ramínkách lze odložit do speciální krabice, která připomíná šatní skříň?

Investujte i do několika hezky vypadajících dekoračních krabic

Pro ty můžete pod stropem třeba v předsíni vyrobit široké police a na nich mít odloženy právě tyto krabice. Hodí se též na nižší šatní skříně. Velké dekorační krabice jsou perfektní třeba pro větší cestovní tašky, kufry a outdoor batohy. Speciální úložné krabice se pak hodí na vánoční ozdoby, velikonoční dekorace a jiné, zrovna teď nepoužívané bytové doplňky. Některé křehké věci je vhodné zabalit do bublinkové obálky. K přelepení si pořiďte kvalitní lepicí pásky.

Do těchto krabic uložte sportovní oblečení, potřeby pro zvířátka, která zrovna teď nechováte, sezonní oblečení i věci, jež nechceme prostě vyhodit (například svatební šaty, hračky po dětech apod.). Věci nekombinujte. Každá krabice by měla obsahovat jen konkrétní skupinu věcí, byť zůstane poloprázdnou.

Pojďte se dát do třídění dokumentů a časopisů

Různé úřední listiny, poznámky ze studia, deníčky, vlastní kreativní obrázky, časopisy - mnohé z toho nechceme, či dokonce nemůžeme vyhodit. Zde by vám dobrá sekretářka uměla poradit nejvíce. Na mnoho věcí jsou skvělé kartonové obálky. Třeba na fotografie, které ještě nenašly své fotoalbum, na staré deníčky, památeční zpěvníky, mapy a další papírové věci, které nejsou vhodné do běžných šanonů. Takto je uložíte v zásuvkách, ve skříňkách i v krabicích. Pro dokumenty, ale i časopisy, jsou ideální archivační krabice. Rozlišujte ty, do kterých se vejde dokument o velikosti A4, a větší. Pro krabice na A4 dokumenty pak existují další krabice, do nichž se dají přehledně zasunout. Pokud používáte pákové pořadače, i ty si lze pak chytře archivovat uloženy v archivační krabici přesně pro ně určené.

Dokonalý pořádek za pár korun

Díky papírovým krabicím si dokážeme velice snadno, rychle, přehledně, a především levně uklidit a vnést do všeho pořádek. Když máme ve věcech systém, pořádek se pak též udržuje velice snadno.

Plánujete se stěhovat? Pusťte se do příprav dříve a nejdříve si ukliďte

Blížící se stěhování může být přesně tou příležitostí, kdy se donutíme uklidit si. Pusťte se do toho přesně tak, jako byste uklízeli. Zabijete dvě mouchy jednou ranou. Nejenže se připravíte na samotné stěhování, ale věci si perfektně uklidíte a roztřídíte. Třeba některé ani nebudete vybalovat. Vždyť roztříděné a uklizené na vás klidně počkají v krabicích až do chvíle, kdy je budete potřebovat. Papírové krabice, kartonové obálky, úložné krabice, archivační krabice, lepicí pásky i bublinkové folie koupíte v e-shopu Obalykredo.cz.