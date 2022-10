Péče o podzimní zahradu: Poradíme vám, jak na to!

Aby vaše zahrada přežila chladné zimní dny, je potřeba ji na podzim věnovat náležitou péči. Nejen že jí tak pomůžete v bezpečí přečkat nastávající mrazivé období, zároveň si tak vytvoříte potřebný náskok na jaro. Jak připravit trávník na zimu, jaké nasázet cibuloviny nebo jak se správně postarat o vaše trvalky? Nechte se inspirovat našimi tipy.

Výběr správného hnojiva

Prvním krokem k úspěchu je výběr vhodného hnojiva. Rostliny potřebují před zimou dodat živiny, které jim pomohou načerpat síly po vyčerpávající sezoně, a zdárně tak přezimovat. Jednou z možností jsou minerální hnojiva. Na rozdíl od jara by měla být bohatá na draslík. Ten pomůže zvýšit odolnost a pevnost rostlinných pletiv, díky čemuž rostliny zesílí a lépe odolají nočním mrazům.

Využít můžeme i organická hnojiva. Oproti minerálním pečují nejen o rostliny, ale také o zdraví a úrodnost půdy. Jako výživa a zároveň ochrana před zimou se na podzim osvědčil kompost, který stačí přihrnout k dané rostlince. Další možností jsou přírodní biostimulanty, které podporují růst a obranyschopnost rostlin. Často se přidávají i do takzvaných chytrých hnojiv. "Jedná se o podpůrné půdní prostředky, které jsou ekologicky rozložitelné, čili jsou vhodné i pro pěstování potravin v biokvalitě. Zároveň umožňují regeneraci půdy, napomáhají lépe zadržet srážkovou vodu a snížit povrchový odtok či výpary," sdělila Iva Ambrosová ze společnosti ESCUBE.

Jak zazimovat trávník

Pro mnoho lidí končí péče o trávník posledními teplými dny. Aby ovšem na jaře krásně zezelenal, je potřeba ho na podzim správně připravit. Naposledy se trávník seká v listopadu, kdy se teplota ustálí kolem 7 °C a tráva přestává růst. Následně je nutné důkladně odstranit zbytky posekané trávy a spadaného listí, pod jehož nánosy by se mohla ve vlhkém prostředí tvořit plíseň či hniloba. Dalším zásadním krokem před zimou je i provzdušnění trávy vertikulátorem či elektrickým provzdušňovačem. Tím trávu vyčistíme od travní plsti a umožníme jí lepší přístup k živinám, vláze i vzduchu. Posledním důležitým krokem je hnojení, které jí dodá potřebné živiny, díky čemuž lépe přečká nadcházející zimu.

Jak zazimovat záhony

Poté, co jste sklidili všechnu zeleninu, je potřeba záhony zbavit plevele a důkladně je zrýt. Obzvlášť v těžkých, jílovitých půdách se bez tohoto kroku neobejdeme. Práci si můžeme usnadnit přidáním písku či menšího množství kompostu. Zároveň můžeme do půdy zarýt i zbytek posekané trávy, která poslouží jako prospěšné zelené hnojivo. Obecně však platí, že čím později půdu zryjeme, tím lépe. Omezíme tak například pravděpodobnost, že nám do čerstvě zrytých záhonů nakladou slimáci svá vajíčka.

Co s rostlinami

Teplomilné rostliny je potřeba na zimu schovat do vnitřních prostor. Ideální jsou chladnější, světlá místa, kde však teplota neklesá do minusových hodnot. Většině druhů vyhovuje teplota od 5 do 15 °C. Vhodným zimovištěm je proto světlý sklep, chodba či zimní zahrada. Rostliny nepřeléváme, pokud je však vzduch suchý, mírně je porosíme vlažnou vodou anebo v místnosti zapneme zvlhčovač vzduchu.

Odlišný způsob zazimování si zaslouží trvalky. U nich je důležité rozlišit, o jakou rostlinu se jedná a co na zimu potřebuje. Některé druhy se doporučují seříznout, jiné můžete nechat v podstatě bez zásahů. Některé choulostivější druhy náchylné k omrznutí je dobré přikrýt chvojím, textilií či vrstvou kompostu. Naopak okrasné traviny se vyplatí nestříhat a raději je před zimou svázat.

Podzim neznamená pouze zazimování, ale také výsadbu jarních cibulovin, jako jsou narcisy, sněženky, hyacinty, tulipány a další. Ideální dobou je září, v případě příznivého počasí je však možné sázet rostliny i v říjnu či listopadu. Důležitým bodem je hloubka výsadby. Tu doporučujeme zkontrolovat u každé rostliny zvlášť. Obecně se však řídíme poučkou, podle které se cibulky vkládají do cca trojnásobku jejich výšky.

Jak se starat o ovocné stromy

U ovocných stromů se zaměříme na ochranu kořenů, které jsou nejvíce náchylné mrazům. Základem je půdu kolem stromu dobře prokypřit, posypat kompostem a důkladně zalít. Chceme-li půdu kvalitně vyživit, můžeme v zálivce přidat také bio-stimulanty na podporu kořenového systému. Následným krokem by mělo být zakrytí kořenů listím, slámou, posekanou trávou či mulčovací kůrou. Nejen že tak zamezí odparu vody, ale díky jejich rozkladu se zároveň vytvoří výživná zemina, která půdě předá potřebné živiny.