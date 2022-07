Pelíšek jako nový, rady a tipy na jeho údržbu

Ať už jste majitelem psa, nebo kočky, určitě máte doma alespoň jeden pelíšek. Jehož vzhled dávno není takový, jako na začátku, viditelné skvrny neidentifikovatelného původu, spousta chlupů a sem tam trhlina? Po nějaké době tomu není divu, jak s tím ale naložit? Přinášíme několik rad a tipů, jak "vzkřísit" starý pelíšek, vybrat nový a jak o něj případně pečovat, aby dlouho sloužil.

Aby byl pelíšek jako nový

Určitě to všichni znáte, donesete domů nový pelech a zvíře si demonstrativně lehne do toho starého, který je na vyhození. "Jestliže nechcete chlupáčovi zlomit srdce a vyhodit starý pelech, je potřeba jej dát trochu do pořádku. Pokud má pelíšek potah, který lze vyprat, sundejte jej a dejte do pračky. V případě skvrn na potahu aplikujte Aminela ekologický odstraňovač skvrn a zápachu, poté jej klidně dejte vyprat. Je vhodné, abyste se vyhnuli použití aviváže, která by mohla vyvolat alergickou reakci u zvířete," doporučuje Martin Pučálka, odborník na chovatelské potřeby ze společnosti Krmiva Pučálka. Když pelíšek ale nemá sundávací a vypratelný potah, nabízí se několik možností. Jednou z nich je zkusit ho vyprat ručně. Anebo risknout to, jestli vydrží, a dát jej do pračky či to nechat profíkům, což v praxi znamená odvézt to do čistírny, kde se už postarají o to, aby byl jako nový. Bohužel je ale možné, že pelíšek vyprání nezvládne a pak jej bude nutné nahradit jiným. Ideálně takovým, který vám vydrží už napořád.

Tip: Po vyprání a usušení doporučujeme přes něj dát nějakou deku či přehoz, ten snadno každý týden dáte vyprat, a zamezíte tak ušpinění pelechu a celé proceduře ohledně čištění.

Když starý dosloužil a je potřeba vybrat nový

Kde a jak vybrat nový kvalitní pelíšek, se může zdát jako nadlidský úkol. Na internetu anebo v kamenných prodejnách najdete nespočet druhů pelíšků - různé tvary, celá škála barevných provedení a materiálů. Kdo se v tom má ale vyznat. "Pelíšek pro psa či kočku by měl být primárně pohodlný a vyrobený z kvalitního materiálu a výplně, která se neproleží. Na ty s vatovou výplní rovnou zapomeňte. Po čase je budete muset nahradit novými, a tak je to jen ztráta času a zbytečná investice," radí Pučálka a dodává. " Ideální volbou jsou například pelíšky Aminela, které mají speciální matraci a okraje z paměťové pěny, a navíc jsou vyráběny v České republice." Kromě kvalitního obsahu u pelíšku byste se měli řídit i volbou kvalitního vypratelného potahu, který vydrží běžné denní opotřebení, snadno se dá vyčistit, a přesto dělá zvířeti radost. Pokud máte staršího pejska, volte pelíšek, který je vhodný pro psy s ortopedickými problémy a je vybaven kvalitní matrací, která neselhává a poskytuje psovi naprosté pohodlí.

Jednoduché tipy, jak udržovat pelíšek jako nový:

1) Dejte na něj přehoz a deku, ten pak snadno vytřepete a dáte vyprat

2) Každý týden pelíšek vysajte či vyperte

3) Skvrnu na pelíšku vyčistěte ihned! (Ne za chvíli, ani za týden.)

4) Pokud možno, zabraňte v něm konzumaci pamlsků, které by ho mohly znečistit

5) Vyhněte se ostrým hračkám, které by jej mohly roztrhnout

6) Dbejte, aby pes do něj šel "čistý a suchý" - žádné tlapky od hlíny apod.