Pět tipů, jak proměnit koupelnu v harmonickou oázu

Koupelna je jedním z nejnavštěvovanějších míst ve vašem domě či bytě a představuje místo nejen pro očistu těla, ale i ducha. Současným trendem jsou větší koupelny s částečně stavebně oddělenou toaletou. Větší prostor znamená více prostoru pro kreativitu. Díky vhodně zvolenému nábytku, koupelnovým žebříkům a dalším doplňkům si můžete zařídit moderní koupelnu ještě toto léto přesně podle svých představ.

Snažte se o minimalismus

V koupelně by měl být dostatek prostoru pro očistu a tolik potřebný relax. Koš s prádlem, čisticí prostředky a hadříky a další drobnůstky se proto snažte držet v pořádku. Koš na prádlo by měl být s víkem a předměty sdružujte do různých organizérů či je uklízejte do koupelnových skříněk. Podle feng-šuej by na očích neměly být například ani léky, ty umístěte do k tomu určené lékárničky a vyjímejte je jen v případě potřeby.

Čistota půl zdraví

Pro dobrou pohodu v koupelně je klíčové udržovat čistotu a dbát na perfektní stav kohoutků i baterií, aby nekapaly a aby se na nich netvořil vodní kámen. Pokud na vás působí vana či sprchový kout opotřebenějším dojmem, zkuste ještě před investicí do jejich výměny sladit design jak sprchové hlavice, tak i ostatních baterií. Celkovému vzhledu koupelny to výrazně prospěje.

Zachumlejte se do vyhřátého ručníku i v létě



Není nic příjemnějšího než se hned po horké koupeli či sprše zabalit do vyhřátého froté ručníku. Nejen na dosušování ručníků, ale i jako zdroj tepla v koupelně jsou skvělé koupelnové žebříky. Díky čistě elektrickým koupelnovým radiátorům můžete mít v koupelně teplo nezávisle na hlavním zdroji vytápění. Jejich další výhodou jsou i minimální rozměry, vejdou se do každé koupelny a jejich instalace není náročná. Díky praktickému a zároveň krásnému designu žebříku snadno dosušíte ručníky či drobné prádlo, a to díky sadě věšáků a háčků, které využijete například i na odkládání županů či dětských pyžamek.

Novým designovým kouskem, který rozzáří a vyhřeje vaši koupelnu, může být i otopný žebřík KORALUX NEO se spojnicí pouze po jedné straně. Volit můžete z 19 základních barevných odstínů nebo z dalších 200 barevných provedení RAL. Neotřelým a luxusním dojmem působí například zpracování v matné černé, která je zároveň nízkoúdržbovou variantou, jelikož na ní nezůstávají otisky prstů. K dostání je včetně originálního příslušenství ve formě sušáků a věšáků.

Vpusťte dovnitř světlo i zeleň

V koupelně je dobré mít dostatek světla. Pokud zde ze stavebních důvodů není okno jako zdroj přirozeného světla, vsaďte na kvalitní svítidla. Díky nim bude očista příjemnější a oceníte je i v případě, že se v koupelně líčíte. Naopak tlumenější, červené světlo doporučují odborníci v případě, že chcete při nočních cestách na toaletu zůstávat v polospánku, a chránit tak spánkový cyklus, který v noci bílé světlo rozhodí. Zrcadlo by mělo být v příjemné výšce a v dostatečné vzdálenosti od umyvadla, pomyslného centra koupelny. K umyvadlu by měl být dle feng-šuej snadný přístup, jelikož jde o nejfrekventovanější místo koupelny. Pokud máte možnost, sdílejte koupelnu s živou rostlinou, dobře se bude dařit zajímavému bambusu či řasokouli.

Vyhrajte si s barvami

Klasickými koupelnovými barvami v tlumených pastelových barvách vytvoříte příjemné prostředí, stejně jako když vsadíte na barvy v elementu vody či harmonizující zelenou. Pokud vás lákají výraznější barvy, odborníci je doporučují aplikovat spíše než na větší plochy na zajímavé designové prvky, kterými mohou být i vaše otopná tělesa. Ty se harmonicky doplní s většími plochami s bílou, krémovou či světlým dřevem.

Vyváženou kombinaci funkce a designu nabízí trubková tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC, která se postarají o teplotní komfort ve vaší koupelně. Například v úpravě tyrkysové Water Blue bude tento otopný prvek potěchou pro oči a vytvoří z vaší koupelny oázu klidu a harmonie. KORALUX LINEAR CLASSIC je k dostání ve verzi pro teplovodní, kombinované i elektrické vytápění. Barvu dle vlastních preferencí můžete volit z 19 základních barevných odstínů nebo z dalších 200 barevných provedení RAL. Více na www.korado.cz.