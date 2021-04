Pět tipů, jak se udržet v kondici i během karantény

Už více než rok se Česká republika potýká s pandemií koronaviru a konec karantény je zatím v nedohlednu. Snad každý si láme hlavu, jak toto období přežít nejen bez fyzické, ale také bez psychické újmy na zdraví. Udržovat v kondici se můžeme sportem, stravou a kontaktem se svými blízkými, byť jen telefonickým či on-line.

Sportem ku zdraví

Fitness centra jsou sice zavřená, ale jarní počasí láká k vyběhnutí, nebo alespoň vyjití ven. Pokud je ve vašem katastru les, vyjděte si na procházku nebo zkuste lehký výklus. Jestliže máte tu smůlu, že se do lesa teď několik dnů nedostanete, můžete zkusit on-line cvičení. Na YouTube najdete řadu videí, pomocí kterých si protáhnete a procvičíte tělo. Vyzkoušet můžete také některé mobilní aplikace, např. Peleton. Ta nabízí bezplatnou 90denní zkušební verzi, která nabízí třeba jógu, silová cvičení či meditace.

Zdravá strava je gros

Vyvážená strava by měla být nedílnou součástí jídelníčku, a to ať už se potýkáme s epidemií koronaviru, či nikoliv. Nicméně v situaci, kdy je velká část zaměstnanců na home office, je zdravé stravování důležitější než kdykoliv jindy. Jestliže totiž sedíte doma a dopřáváte si vysokokalorickou stravu, dřív nebo později se to podepíše na vašem zevnějšku a zabrat dostanou hlavně klouby a záda. Odborníci doporučují jíst alespoň 5x denně, zařadit do jídelníčku ryby, drůbeží maso, bílkoviny, oříšky, lněná semínka, ovoce a zeleninu. Důležitá je výživná snídaně a lehké svačiny během dne. Pro ty je ideální Veggie chléb z dílny tradiční kladenské rodinné pekárny KOMPEK, který obsahuje vysoký podíl zrn a má nízký obsah cukru. Zároveň je plný vlákniny a zdravých olejnin.

Komunikujte s přáteli a rodinou

Současná situace nepřeje setkávání s přáteli ani rodinou, to ale není důvod, abyste nezůstali v kontaktu, zejména v dnešní digitální době, kdy má chytrý telefon téměř každý. Pokud takový mobil třeba vaše babička nevlastní, pořiďte jí ho třeba k narozeninám či svátku. Poté můžete bez problému komunikovat skrz videohovory a popovídat si s těmi nejbližším, kteří se mnohdy cítí osamoceně. Domluvte si pravidelné "cally" také spolu s přáteli. Ti, kterým chybí páteční pivo v hospodě, mohou pořádat on-line večírky a alespoň virtuálně si přiťuknout. A aby nezůstalo jenom u alkoholu, zahrajte si nějakou hru. Bavit se budete např. u zábavné hry "Hádej, kdo jsem".

Rozšiřte si obzory čtením a vzdělávacími kurzy

Snad každý má na nočním stolku knížku, jejíž přečtení neustále odkládá. Kdy jindy budete mít více času na čtení než teď? Kromě knih lze vyzkoušet i různé vzdělávací on-line kurzy, se kterými se v posledních měsících doslova roztrhl pytel. Prozkoumejte novinky z vašeho oboru nebo se začněte učit nový jazyk. Mnohé kurzy jsou zdarma, popř. na ně jsou nabízeny různé slevové kódy, díky kterým ušetříte, a ještě se něco nového naučíte. Stačí do vyhledávače zadat obor, o který se zajímáte, a z bohaté nabídky si jistě vyberete.

Odpočívejte, meditujte a nepanikařte

Současná situace vybízí k celkovému zpomalení našich zrychlených životů a k odpočinku. Pokud jste byli ve věčném časovém presu, právě teď máte tu nejlepší možnost vydechnout, pustit si film a udělat si čas jenom pro sebe. Vyzkoušet můžete také meditaci, která působí pozitivně proti stresu, uvolní tělo, zklidní mysl a zlepšuje kvalitu spánku. A důležitá rada na závěr. Nepropadejte panice a nenechte se rozhodit zprávami, které se na nás řítí ze všech stran.

