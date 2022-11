Pět tipů, jak si užít vánoční svátky s domácími mazlíčky

Rok se s rokem sešel a máme tady opět vánoční svátky. Každoročně připravujeme bohatou štědrovečerní tabuli, dáme si práci s výběrem vhodných dárků pro svou rodinu a nejbližší, často se ale stane, že zapomeneme na domácí mazlíčky. Vyzkoušejte naše rady a tipy, jak si užít letošní Vánoce i s nimi!

1) Vánoční cukroví, jen ne to lidské

K přípravě Vánoc patří i pečení cukroví, vánočky a jiných dobrot. Po upečení obvykle nastává ochutnávací kolečko a často nějaký ten rohlíček či perníček skončí v psím žaludku. Kdo by přece těm smutným psím očím odolal?! "Namísto odměňování psa lidským cukrovím a jídlem na to zkuste jít jinak. Máte dvě možnosti. Můžete si dát práci a připravit domácí sušenky z masa a vnitřností, anebo se podívejte po pamlskách Marp či Doxneo, které jsou pro pejsky vhodné a zdravější než lidské jídlo. V případě smutných psích očí je mějte na dosah," doporučuje Martin Pučálka, odborník na výživu psů a koček ze společnosti Krmiva Pučálka a dodává: "Jestliže máte doma kočky, můžete vyzkoušet nové pamlsky pro kočky Marp Holistic Fish až s osmdesáti procenty čerstvého masa. Kočka si je zamiluje!" Možná si říkáte, že kousek cukroví či lidského jídla pejskovi nic neudělá, ale opak je pravdou. Cukroví často obsahuje ořechy, čokoládu, koření a mnoho dalšího, co může být pro zvíře nebezpečné.

POZOR: Pro psy a kočky jsou jedovaté tyto potraviny: čokoláda, ořechy, alkohol, káva, umělá sladidla, rozinky, hrozny, avokádo atd.

2. Svátky pouze ve slavnostním

Ke štědrovečerní tabuli usedáme obvykle ve slavnostním oblečení, taktéž chodíme na návštěvy k příbuzným. Ale co naši čtyřnozí přátelé? Rok od roku můžeme najít napříč obchody speciální vánoční módu i pro pejsky. Od různých vtipných svetrů přes sobí čelenku anebo speciální vánoční motýlky či obojky můžete sehnat cokoliv. Inspirujte se na sociálních sítích nebo napříč internetem. Dbejte ovšem na bezpečnost a vhodnost oblečení či ozdoby. Vždy ji vybírejte tak, aby zvířeti neublížila anebo aby ji nemohl z části pozřít a vy pak nemuseli trávit sváteční čas na veterině.

3. Speciální štědrovečerní večeře

Chcete dopřát kočce či pejskovi také slavnostnější večeři? Vyhněte se pokud možno lidskému jídlu, smažená ryba by zvířeti nemusela udělat dobře. "Slavnostní večeře může být pro zvíře vhodně zvolená konzerva nebo vanička s vysokým obsahem masa a primárně toho čerstvého. Neměla by obsahovat různá plnidla, chemické konzervatny a obiloviny. Vhodné je vybírat ze značek Marp a Doxneo, kde je kvalita na prvním místě. Jestliže chcete, aby zvířata měla taky rybu, vyberte pro psa konzervu Marp Varity tuňák a pro kočku Marp konzervu s filety lososa," radí Pučálka. Konzervu můžete zvířeti servírovat ve stejnou dobu, jako budete mít slavnostní večeři. Díky tomu předejdete loudění a smutnému výrazu. Pokud bude mazlíček spokojený, můžete mokré krmivo přidávat do granulí běžně.

4. Když dárky, tak pro všechny

Rozbalování dárků u stromečku milují nejvíce děti. Už jste ale někdy viděli tu zvířecí radost při rozbalování dárku? Pokud ne, letos neváhejte a určitě to vyzkoušejte. Zabalte do balicího papíru hračku, pamlsky, pelíšek či cokoliv jiného, čím chcete pejska obdarovat, a nechte jej balíček rozbalit. Dejte jen pozor, aby balicí papír při vší radosti nesnědl nebo nevdechl.

Tip: Skvělou volbou jako dárek může být lízací podložka Amarango, frisbee Fastback Aminela anebo hračky Eco Friendly.

5. Pozor na ozdoby, svíčky, ale i květiny!

Zbožňujete vyzdobený a načančaný domov vánočními ozdobami, světýlky a jinými dekoracemi? Zbystřit byste měli, pokud doma máte zvíře, které by vánoční výzdoba mohla lákat ke hře. Pokud možno nikdy nenechávejte bez dozoru zapálené svíčky, aromalampy, adventní věnec, vánoční stromeček a cokoliv jiného, co by domácí mazlíček mohl zničit, a hlavně by si sám mohl ublížit. Jestliže si každoročně domů pořizujete jmelí anebo vánoční hvězdu, dejte oboje z dosahu psů i koček. Pozření těchto rostlin pro ně může být smrtelné.