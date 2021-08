Plný košík hub. Ale co teď s nimi?

Snad ani nemůže být pochyb o tom, že Češi jsou národem houbařů. Každoročně se do našich lesů sjíždí tisíce lidí s vidinou košíku naplněného všemi druhy hub až po okraj. Vstávání za svítání, cesta klidně přes půl republiky, protože "tam zrovna rostou" a důkladná příprava všeho potřebného pro úspěšný sběr. To vše je spojené s houbařením, které si musí zamilovat snad i ten, kdo houby příliš nemusí. Euforii z plného koše ale nejspíše vystřídá otázka: Co teď vlastně s nimi? Smaženice, omáčky, houbový kuba. Není však potřeba zpracovat všechny houby čerstvé, konzervované houby poslouží v kuchyni úplně stejně, a navíc si je můžete vychutnat i mimo období houbařské sezony. Inspirujte se tipy na jejich zpracování.

Pozor na plísně vznikající při nedůkladném sušení

Asi nejčastějším způsobem zpracování hub je jejich sušení. I přesto, že se jedná o základní metodu následné úpravy hub, může dojít k začátečnickým chybám, které nás mohou stát celý košík! Při sušení hub je potřeba být trpělivý. Pokud houby nevysušíme důkladně a nesnížíme u nich obsah vody na co nejmenší hodnoty, můžou se objevit plísně. Při manuálním sušení lze důkladné usušení poznat při promnutí hub mezi prsty. Pokud chrastí a lámou se, jsou suché. Stále větší obliby se u houbařů těší sušičky hub. Nejen, že díky sušičce ušetříte místo potřebné k proschnutí hub, ale také si můžete být jistí, že houby budou dokonale vysušeny za mnohem kratší dobu. Skvělým pomocníkem pro nedočkavé může být sušička na ovoce a houby DOMO. Výhodou modelu ABC 728.002 - DOMO DO600S je vícepatrová konstrukce, spolu s houbami tedy můžete sušit klidně ovoce ze zahrádky a díky její jedinečné technologii odvětrávající každé patro zvlášť nedojde k míšení pachů. Kromě toho je důležité také topné těleso o výkonu 700 W, jenž dokáže surovinu rychle zasušit a tím zabránit růstu plísní, které se množí hlavně v začátku sušení, kdy mají třeba houby v sobě ještě hodně vody.

Po rozmražení jako čerstvé

Jednoduše lze houby také zmrazit. Po nakrájení je vložte do kastrolu, ochuťte solí, pepřem a kmínem a duste přibližně čtvrt hodiny. Až houby vychladnou, můžete je rozdělit na porce a uchovat v mrazáku. Po rozmražení a propláchnutí je možné houby využívat stejně jako čerstvé, ve vaší kuchyni tedy najdou širokého využití. Pozor si však dejte na obalování a houbové řízky, k takovému účelu již zamražené houby vhodné nejsou. Dbejte také na to, že když houby jednou rozmrazíte, není možné je znovu zamrazit.

Nakládané houby na tisíc způsobů

Velmi oblíbeným způsobem je nakládání hub. V tomto případě existuje hned několik možností, záleží na chuťových preferencích. Sladkokyselý nálev, tuk, vlastní šťáva či solný nálev. Základem pro všechny tyto varianty je důkladné očištění hub, nakrájení na silnější plátky a dušení přibližně čtvrt hodiny. V případě slaného nálevu přiveďte asi 350 ml vody se solí k varu, přidáte ocet, opět přivedete k varu a okamžitě stáhnete z plotny, aby nálev zůstal kyselý. Houby ve sklenici, spolu s kořením a se zeleninou, zalejte nálevem, okamžitě uzavřete a zavařujte při 98° C. Poté zchlaďte ve studené vodě a skladujte, ideálně v temném prostředí sklepa. Postup je podobný i u hub naložených v tuku. Podušené houby jednoduše vložíte do sklenic a přelijete tukem, nejčastěji sádlem. Poté je nutné provést hodinovou sterilaci při 95 °C. Tento postup opakujte po dvou dnech.

Za týden na talíři

V případě konzervace v soli je nutné houby povařit v osolené vodě asi 20 minut, propláchnout je a nechat okapat. Předvařené houby vložte ideálně do kameninové nádoby a prokládejte po vrstvách cibulí nakrájenou na půlkolečka, česnekem na plátky, křenem a snítkami kopru. Každou vrstvu rovněž zasypte solí. Po zasypání poslední vrstvy přikryjte nádobu dřevěným víkem a nezapomeňte zatížit. Je podstatné upravovat množství ingrediencí, hlavně soli, podle množství hub, které budete konzervovat. Takto naložené houby jsou připraveny ke konzumaci přibližně za týden.