Ambasadorem World of Tanks Blitz je raper Marpo

Aktualizace 7.7 dnes zasáhla World of Tanks Blitz a headlinery je 5 zbrusu nových československých vozidel, které se stanou součástí Evropského technologického stromu. S uvedením nové národní řady vozidel Wargaming také oznamuje svého českého velvyslance tanků: rappera Marpa.

"Je to skvělý pocit, když do hry přivedeme nová vozidla, která si naši hráči mohou užít, a naše evropská komunita tato ocelová zvířata netrpělivě očekávala," uvedl Andrey Ryabovol, produktový ředitel World of Tanks Blitz.

Pětice nových tanků:

Škoda T 25 (Tier VI)

Konštrukta T-34/100 (Tier VII)

TVP VTU Koncept (Tier VIII)

Škoda T 50 (Tier IX)

TVP 50/51 (Tier X)

Škoda T 25 je odrazovým můstkem k nové řadě, protože poskytne tankistům pocit, který lze zažít spíše na vyšších úrovních. Stejně jako švédské a italské větve budou i československé tanky zkoumatelné od úrovně V. Str. M / 42. Na VII. A VII. Tieru mají klasická děla, která se mohou pochlubit vynikající průbojností a vysokým poškozením jedním výstřelem, zatímco ostatní tři mají samonabíjecí děla. Na vrcholu stromu je palebná síla Tier X TVP T 50/51.

S uvedením nové národní řady vozidel tvůrci World of Tanks Blitz také představují svého českého velvyslance tanků: rappera Marpa. Při příležitosti této zvláštní příležitosti bude Marpo 26. února od 21:00 našeho středoevropského času živě streamovat svůj postup prostřednictvím nových československých tanků na svém Instagramu.

Pro všechny tankisty bude navíc ve hře nová výzva: Hunt for Marpo. V online misi budou mít tankisté za úkol setkat se s rapperem v bitvě, a pokud se jim to podaří, vydělají 1 500 zlatých. Ve hře dejte pozor na mc_marpo.

Pokud teprve začínáte hrát nebo chcete World of Tanks Blitz vyzkoušet, nezapomeňte při registraci použít kód pro nové hráče BLITZHUNT4MARPO. Díky němu dostanete do začátku