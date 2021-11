Battlefield 2042 se v hodnocení od hráčů zařadil mezi nejhorší hry na Steamu

Vydání nového Battlefieldu se zařadí mezi nejhorší v historii herní série. Negativní hodnocení na Steamu řadí titul mezi desítku aktuálně nejhorších her.

Zasazení do nedaleké budoucnosti vypadalo pro sérii Battlefield nadějně. Zejména díky úspěchu Battlefieldu 3 a 4, kdy se titul odehrával v současnosti. Poslední dva díly navíc zamířily do minulosti a zejména jejich vydání nedopadlo na výbornou. Boje v roce 2042 ovšem v hráčích kladné dojmy rovněž nezanechávají.

Z téměř 50 tisíc hodnocení od uživatelů na Steamu je celých 35 tisíc záporných. Podle webu Steam250.com se Battlefiled 2042 zařadil mezi 10 nejhorších her na Steamu. První místo přitom už řadu dní hájí eFootball 2022. Titul z letošního podzimu přitom lze hrát úplně zdarma, kdežto za Battlefield dáte 60 euro.

Obě hry pojí velmi špatný technický stav s řadou chyb a nedodělků. Studia DICE a EA již pracují na opravných aktualizacích, které střílečku snad opraví a postupně se plánuje i přidávání nového obsahu.

Podobně je na tom i remaster třech díků GTA od studia Rockstar. Ani zde nejsou hráči spokojeni, zejména se vzhledem her. Rockstar tak přišel s oznámením, že na hrách bude dále pracovat a mezitím do nabídky vrátil také originální verze her.

Hráči i recenzenti se na stavu Battlefieldu 2042 shodují a zároveň dodávají, že například v herním režimu Portal se skrývá dost potenciálu. Obsah z minulých dílů, včetně zbraní a map se zde kloubí s novým vizuálem a řadou nastavitelných pravidel. Do budoucna má tak Battlefield 2042 slibné vyhlídky.