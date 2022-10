Call of Duty Modern Warfare 2 je na Steamu hitem.

Série Call of Duty už čítá několik dílů a další stále přibývají. Zanedlouho vyjde další díl, který bude, jak je zvykem, hlavně multiplayerovou záležitostí a hra jednoho hráče bude hrát hlavně druhé housle. Přesto mají hráči možnost dohrát celou kampaň ještě před oficiálním vydáním hry.

Pokud máte rádi střílečky, jistě znáte sérii Call of Duty. V té vývojáři mapují hned několik období, v minulých dílech jsme se podívali do studené války mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. Novým dílem bude Call of Duty Modern Warfare 2. V tom se podíváme do pozdní části roku 2022 pod velení kapitána Johna Price, který vás provází takřka každým dílem.

Early Access to the Call of Duty Modern Warfare II Single-Player Campaign for pre-orders is hitting nearly 100k concurrent players on Steam alone before the Multiplayer even launches next week



Yeah, this is gonna be a Behemoth pic.twitter.com/6rQBsPc5gc - Benji-Sales (@BenjiSales) October 21, 2022



Od 20. října hráči mají možnost, aby si vyzkoušeli celou kampaň, a to až do 28. října, týden před vydáním hry. Abyste měli tu možnost, museli jste si hru předobjednat. Statistiky na Steamu ale ukazují, že tak učinilo 94 tisíc hráčů, a to těsně po vydání. Na takové číslo nedosáhl žádný z předchozích dílů série, a tak je dobré vědět, že vývojáři se stále překonávají. Co se týká samotné série, nejnovější díl se řadí na třetí místo v počtu aktivních hráčů. Zatímco první je Black Ops, druhý je Modern Warfare 2 z roku 2009.



Podle všeho tak Call of Duty Modern Warfare 2 bude velkým úspěchem. Už jen fakt, že si hru zahrálo tolik lidí a všichni si ji museli předobjednat, svědčí o tom, že to pro vývojáře vypadá skvěle. Hra se také už několik týdnů řadí do seznamu nejvýdělečnějších her na Steamu. Byla to přitom právě platforma od společnosti Valve, která byla dlouhodobě nedostupná z důvodů exkluzivity na Battle.net.