Call of Duty příští rok nevyjde, na vině je Vanguard.

Magazín Bloomberg přišel s informací, že se Call of Duty pro rok 2023 odloží. Důvodem jsou velmi špatné prodeje loňského dílu střílečky.

Call of Duty vychází pravidelně jednou ročně již od roku 2005. Letos se dočkáme pokračování Modern Warfare, příští rok si ovšem musejí fanoušci nechat zajít chuť. Dobře informovaný zpravodaj Jason Schreier totiž odhalil, že manažeři Activisionu rozhodli pro odklad přespříštího dílu.

Důvodem přitom není nedávný odkup společnosti Microsoftem. Rozhodnutí padlo ještě před akvizicí a důvodem jsou malé prodeje loňského dílu s přídomkem Vanguard.

A new premium Call of Duty has come out every year since 2005. Next year's offerings will include a new free-to-play game as well as content for Warzone 2 and 2022's Modern Warfare.