Česká reprezentace hledá hráče FIFA

V průběhu února a března proběhne národní kvalifikace ve hře FIFA a to na obou populárních konzolích - PlayStation 4 a Xbox One. Na každé platformě hledáme nejlepšího hráče a česká eRepre tak bude mít dva nové reprezentanty ve hře FIFA, kteří budou hájit národní barvy v kvalifikaci na eNations Cup 2020.

A o co se hraje?

smlouvu s českou reprezentací

finanční bonusy

body do Global Series

unikátní gamepad a dres eRepre

a zejména o možnost stát se prvním českým eReprezentantem ve FIFA!

Chceš reprezentovat českou zemi?

Zapoj se do kvalifikačních bojů a ukaž, že jsi nejlepší. Aby ses mohl zúčastnit, musíš se zaregistrovat, abys získal jedinečné eRepre ID, které ti umožní vstup do online turnajů.

Pak už stačí mít 16 let a více, konzoli Sony PlayStation 4 nebo Xbox One a hru FIFA 20. Samozřejmě musíš mít také aktivní službu PS Plus nebo Xbox Live, která umožňuje online hraní.

Českými FIFA eReprezentanty se stanou dva hráči, jeden za každou konzoli, kteří se stanou vítězi velkého offline finále. Do něj se může probojovat úplně každý v rámci otevřených online kvalifikací. Každá platforma (Xbox i PS4) bude mít své 4 online turnaje, ze kterých nejlepší čtyři hráči postoupí právě do finále, které se uskuteční 28-29. března v Praze. Na každé konzoli tak bude 16 nejlepších gamerů bojovat o vítězství a pozici českého eReprezentanta!

Zaregistruj se a hraj

Registruj se na webu erepre.cz, vyber si jednu z kvalifikací a přihlaš se do turnaje. Kvalifikace se uskuteční v těchto termínech vždy od 18:00:

PlayStation 4

1. kvalifikace - 19. 2. 2020

2. kvalifikace - 26. 2. 2020

3. kvalifikace - 4. 3. 2020

4. kvalifikace - 8. 3. 2020

Xbox One

1. kvalifikace - 11. 3. 2020

2. kvalifikace - 13. 3. 2020

3. kvalifikace - 16. 3. 2020

4. kvalifikace - 19. 3. 2020

Tak se zaregistruj, zapoj se do online kvalifikace a reprezentuj svou zemi.