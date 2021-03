České hokejové kluby budou bojovat v play-off ENYAQ Hokejové ligy ve hře NHL 21

Základní část ENYAQ Hokejové ligy je minulostí, a po velice napínavém rozuzlení v jejím samotném závěru známe konečnou osmičku postupujících do dlouho očekávaného play-off. Jak si esportoví hráči českých hokejových klubů nakonec rozdělí prizepool ve výši 150.000 Kč, kdo získá ŠKODA ENYAQ na 3 měsíce a kdo vybojuje titul šampiona druhé sezony EHL?

Až v úplně posledním utkání základní části se rozhodlo, kdo jako poslední osmý proklouzne do vyřazovacích bojů. Na hranici poslední postupové příčky měly shodně 15 bodů hned čtyři týmy, jen Olomouc a Sparta však mohly postoupit. Spartu totiž čekal závěrečný souboj proti suverénnímu Dynamu - pro postup přitom pražským esport hráčům stačilo uhrát alespoň jeden z pěti duelů. V tom případě by Sparta díky lepšímu vzájemnému utkání postoupila, pokud by však gameři s velkým favoritem prohráli 0:5, postoupila by díky lepšímu skóre Olomouc.

Nakonec se naplnil druhý scénář a po napínavé bitvě je konečná osmička následující: HC Dynamo Pardubice (1.), Bílí Tygři Liberec (2.), HC VERVA Litvínov (3.), BK Mladá Boleslav (4.), HC Oceláři Třinec (5.), HC Energie Karlovy Vary (6.), Madeta Motor České Budějovice (7.) a HC Olomouc (8.)

Právě tyto kluby se utkají v průběhu následujících týdnů o titul druhého šampiona ENYAQ Hokejové ligy. Samotné finále nejvyšší české esportové ligy ve hře NHL je společně se zápasem o třetí místo naplánováno na 13. března. Boje o bronzovou příčku startují ve 14:00, start samotného finále bude záviset na délce série předchozího zápasu, předpokládaný start je dle informací pořadatele 16:00. Živý přenos můžete sledovat na twitch kanále twitch.tv/esporthokej nebo na webu esporthokej.cz. Celým dnem Vás provedou zkušení komentátoři Richard Tesař, Ondřej "Lelek" Kvarda, Filip "Koozy" Lejček a David "Kaparzo" Lacina. Do studia zavítá také ambasador NHL turnajů Roman "Blade" Pilný.

Enyaq Hokejová Liga je unikátní projekt, který představuje první videoherní NHL 21 ligu v České republice, která se hraje exkluzivně na konzolích PlayStation 4. Přes online kvalifikace se každoročně vyberou nejlepší hráči, kteří se díky draftu připojí do českých hokejových klubů z Tipsport Extraligy. V play-off se utká 8 nejlepších týmů. Jejich hráči se společně poperou o finanční odměnu ve výši 150 000 Kč, zápůjčku nového elektromobilu ŠKODA ENYAQ iV na 4 měsíce a další věcné odměny.