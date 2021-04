Cyberpunk vrátily desítky tisíc hráčů, přesto má CD Projekt Red obří zisk.

Polské studio CD Projekt Red zveřejnilo tržby za rok 2020. Z této zprávy víme i počet prodaných kopií a celkový výdělek. Hovoří se také o počtu navrácených kopií hry Cyberpunk 2077.

Studio CD Projekt Red, které stojí například za tituly Zaklínač a Cyberpunk 2077 se podělilo o finanční výsledky z minulého roku. Společnost vydělala 563 milionů dolarů. Zisk činil 303 milionů dolarů. Značnou část tohoto zisku tvořily prodeje Cyberpunku 2077. Titulu, který vyšel až 10. prosince, se za tři týdny prodalo 13,7 milionů kopií. Jenže uvedení doprovázelo mnoho technických problémů.

Před Vánoci CD Projekt Red přišlo s možností vrácení peněz v rámci "Help Me Refund" akce. Kolik lidí tedy nakonec hru vrátilo a kolik peněz to studio stálo?

O přímé vrácení peněz skrze "Help Me Refund" požádalo 30 tisíc zákazníků. Takto vrátily kopie hry o hodnotě 2,23 milionu dolarů, tedy asi 48 milionů korun.

Skrze Steam, Xbox a PlayStation Store pak požádalo o refund okolo dalších 150 tisíc hráčů, což stálo studio 10,65 milionů dolarů (228,5 milionů korun).

Dalších 38,34 milionů dolarů (822 milionů korun) pak podle informací od distributorů muselo studio vrátit v roce 2021.

Trable se Cyberpunkem tedy studio stály okolo 51,2 milionů dolarů (přes 1 miliardu korun). A to mluvíme jen o navrácených kopiích, nikoliv o dodatečném vývoji a práci navíc v PR oddělení, u programátorů a dalších oddělení herního studia. Celkově mělo požádat o vrácení zhruba 215 tisíc hráčů.

Stále tak jde o malé procento i vzhledem k prodejům za první tři týdny od vydání hry.