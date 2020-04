Další tři hry zdarma ke stažení: Gone Home, Hob a Drawful 2

Obchod Epic Games Store nabízí další kousky ke stažení zadarmo. A příští týden to bude herní adaptace Sherlocka Holmese a zřejmě ještě další hra.

V digitálním obchodě Epic Games Store jsou další hry k vyzvednutí zdarma. Jako vždy si je stačí přidat na účet a již jsou vaše nastálo. Akce platí do čtvrtka 9. dubna, potom se nabídka obmění.

Tentokrát je hlavním titulem oceňované dobrodružství Gone Home. Další z her je stylově zpracovaná akční adventura Hob, jejíž příběh je vyprávěn zcela bez textu.

Poslední z her zdarma Drawful 2, které je určeno pro hraní ve více hráčích. Úkolem je nakreslit slovo podle zadání na vašem mobilním telefonu nebo tabletu a ostatní musí hádat, co to je.

Od 9. dubna bude v obchodě zdarma ke stažení Sherlock Holmes Crimes and Punishments a pravděpodobně ještě další hra nebo hry.