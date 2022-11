Dead Island 2 se odkládá o čtvrt roku

Poslední plnohodnotný díl akční zombie hry Dead Island vyšel v roce 2011. Mezitím byl oznámen vývoj druhého dílu, který se několikrát odložil. K tomu byl několikrát změněn vývojářský tým. Na letošním Gamescomu jsme se ale mohli dočkat znovu-oznámení hry. Nyní ale vývojáři tvrdí, že originální datum vydání nestíhají a hra vyjde v dubnu.

Srdce každého fanouška zombie her zaplesalo, když v roce 2011 vyšla hra Dead Island. Ta se věnovala především nadupané akci se zajímavým stromem dovedností. Fanoušci si bláznivý počátek série ihned zamilovali a od roku 2013, kdy byl oznámen druhý díl, na něj trpělivě čekají. Mezitím se ale několikrát změnili vývojáři a datum vydání se posunulo o několik let.

Byla to letos videoherní akce Gamescom, kde se ukázalo několik her. Mezi nimi byl i Dead Island 2, který přinesl komicky vytvořenou ukázku. Spolu s ní vývojáři odhalili datum vydání, to stanovili na 3. února příštího roku. Nedávno ale vydali oznámení, ve kterém zmiňují, že přestože jsou již v cílové rovince, potřebují ještě nějaký čas na dodělání některých věcí.

The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo