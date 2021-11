Definitivní edice GTA má řadu problémů, hráči chtějí vrátit peníze.

Vydání remasteru třech ikonických dílů ze série GTA doprovází řada technických chyb a nedostatků. Komunita se baví chybami a řada zákazníků chce vrátit peníze.

Remaster GTA her se zpětně zcela jistě zařadí k těm horším. Rockstar čelí na všech frontách kritice za jejich provedení. Prvně jde o komiksové zpracování grafiky starších her, které je občas dost mimo atmosféru jinak seriózních titulů. Hráči ale poukazují i na řadu technických chyb a divně vymodelovaných postav.

Následně měl Rockstar problém s PC verzí remasteru. Vývojáři zde zanechali řadu souborů z doby tvorby, které neměly být zveřejněny. Po zakoupení tudíž nešlo titul hrát a následně ani koupit.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition is again available through the Rockstar Games Launcher for play and purchase. We sincerely apologize for the inconvenience, and are working to improve and update overall performance as we move forward: https://t.co/hAfEKqYS3o