Diablo 4 vyjde v dubnu, tvrdí spekulace.

Podle spekulací jednoho amerického portálu by Diablo 4 mohlo vyjít v dubnu příštího roku. O informaci se začalo mluvit v podcastu od XboxEra. K oficiálnímu oznámení by navíc mělo dojít na udílení herních cen roku.

Na čtvrtý díl RPG série Diablo fanoušci čekají jako na smilování. Od Diabla 3 totiž už uplynula nějaká doba a slabý Immortal, který vyšel tento rok v červnu, hráče zrovna neuhranul. Obrovské množství placeného obsahu ve hře zadarmo a další negativa ze hry neudělaly tu nejlépe přijatou hru.

Diablo 4 zatím nemá stanovené datum vydání. To by se ale mělo změnit. Spekulace zazněla v podcastu XboxEra, přičemž by dle všeho měly další informace dorazit už za měsíc. Oficiální oznámení si totiž vývojáři šetří na předávání herních cen, The Game Awards. Oznámením by měla začít velká marketingová kampaň, která bude trvat až do dubna 2023, kdy by Dablo 4 dle všech informací vyjde.

V rámci The Game Awards 2022 prý navíc dojde ke spuštění předobjednávek v několika edicích, včetně fyzické kopie. Předávání cen je dost dlouhou dobu známé tím, že se tam promítají různé ukázky her a Blizzard tento rok lepší šanci nedostane.

Jestli jsou spekulace pravdivé, se dozvíme už 8. prosince.