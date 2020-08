Do karetní hry Legends of Runeterra přichází nový obsah

Karetní hra Legends of Runeterra se pravidelně rozšiřuje o nové regiony a postavy. Nová aktualizace přináší region Targon a expanzi Call of the Mountain.

Legends of Runeterra je, podobně jako konkurenční Hearthstone, karetní strategickou hrou, kterou si můžete zahrát zcela zdarma. Oproti titulu od Blizzardu zde ovšem najdete mnohem lépe zpracovaný systém získávání karet za cenu malinko složitějších herních mechanik.

O Legends of Runeterra se tvůrci, herní studio Riot Games, pravidelně stará. Nejnovější rozšíření s názvem Call of the Mountain přináší celkem 82 nových karet a 7 šampionů. Většina z nich patří do nového regionu Targon.

Všechny karty, včetně nového regionu, vycházejí ze světa s názvem Runeterra. Jedná se o stejný svět, jako nalezneme například v League of Legends. Oblíbená strategická MOBA hra totiž pochází od stejného herního studia. Hráči této hry tudíž jistě region Targon již znají.

Celé rozšíření je zdarma. Karty ovšem musíte získat samotným hraním. Je zde i možnost jejich nákupu za peníze. Riot Games plánují hru i nadále rozšiřovat. Ještě letos přijdou dvě velké expanze, které přidají okolo 80 nových karet. Na únor příštího roku se plánuje vydání dalšího regionu. Legends of Runeterra je k dispozici na PC, Android a iOS.