Do PS Plus míří GTA, Assassin's Creed a další

Sony se neustále snaží zlepšovat služby, které poskytuje. Každý měsíc už několik let nabízí hry zdarma. S předěláním svého předplatného PS Plus na několik úrovní přišlo více změn. Každý měsíc tak kromě klasických dvou až tří her přichází nabídka pro vyšší formy předplatného, které hráčům nabízí několik stovek her. Nabídku rozšíří přes dvacet her, majoritně například GTA a díly ze série Assassin's Creed.

Znáte to, chcete si něco zahrát na své konzoli a nemáte co. Pokud si nechcete kupovat nové hry, stačí dát společnostem pár stovek měsíčně a předplatit si jejich služby. Zatímco Microsoft nabízí Xbox Game Pass, Sony exceluje se svým předplatným PlayStation Plus. Na svém oficiállním blogu navíc společnost odhalila, jaké hry službu rozšíří už 18. října.

Pro PS Plus Premium dorazí celkově 15 her:

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition (verze pro PS4 i PS5)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Assassin's Creed Odyssey

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below

Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition

Inside

The Medium (dostupné pouze na PS5)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: India (dostupné pouze na PS4)

Assassin's Creed Chronicles: Russia (dostupné pouze na PS4)

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed Syndicate (dostupné pouze na PS4)

Hohokum

Předplatitelé nejdražšího předplatného, Extra, se pak mohou těšit na sedmičku her

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Limbo

Ultra Street Fighter IV

Castlevania: Lords of Shadow

Everyday Shooter

Fanoušci projevují největší zájem o Grand Theft Auto Vice city, jehož předělaná verze vyšla minulý rok a byla skoro po všech stránkách propadákem. Potěší ale i série Assassin's Creed, Yakuza či Dragon Quest. Radost udělá i oceňovaná hororová hra The Medium. Předplatitelé dvou úrovní, Extra a Premium, se tak skutečně mají na co těšit.