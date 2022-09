Epic Games nabízí dvojici strategických her.

Na Epic Games před týdnem vzešla v platnost nabídka, ve které jste si mohli přidat Spirit of the North a The Captain. Na další týden byly odhaleny další pecky. Mezi ně patří už několikrát rozdávaný ARK: Survival Evolved a Gloomhaven.

Lákají vás hry zdarma? Pokud ano, jistě znáte platformu Epic Games Store, ve které máte týdenní možnost vybrání dvojice her. Nabídka je stále obměňována, to ale neznamená, že byste přístup k minulým hrám ztratili. Zatímco z minulého týdne vám zůstaly Spirit of the North a The Captain, nyní máte možnost přidat si trochu strategičtější hry.

ARK: Survival Evolved

Být nahý na pustém ostrově asi nikdo z nás nemá v popisu toho, co chce stihnout do konce života. Přesně to na vás čeká ve hře ARK: Survival Evolved, kterou Epic Games nabízí. K tomu potkáte zástupy zajímavých živočichů, včetně dinosaurů. No, procházka růžovou zahradou to pro vás úplně nebude.

Gloomhaven

Pamatujete, jak jsem ze začátku mluvil o strategických hrách? Ta pravá strategická výzva na vás čeká ve hře Gloomhaven, která je počítačovou adaptací stejnojmenné deskové hry. Předělání mělo na starosti studio Flaming Fowl a skvělá hodnocení nasvědčují tomu, že se o propadák skutečně nejedná.

Gloomhaven si můžete přidat na tomto odkazu, kdežto ARK pro změnu tady.