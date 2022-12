Epic Games nabízí hry zdarma.

V herním obchodě Epic Games Store dneškem vstoupila v platnost vánoční nadílka. Ta bude trvat až do 29. prosince, přičemž se hráči každý den mohou těšit na jednu hru kompletně zdarma.

Digitální obchood Epic Games se už nějakou dobu těší velké popularitě. Přestože mu reputaci kazí některé exkluzivní dohody s vývojáři, kvůli kterým jsou pak hráči ze Steamu či Ubisoft Connect naštvaní, celoročně rozdá desítky her zdarma. A letošní rok není výjimkou.

Od včerejšího dne mají hráči možnost, aby si každý den aktivovali jednu hru zdarma, a to až do 29. prosince, kdy obchod přijde s poslední nabídkou tohoto roku. Fanoušci strategických tower defense her si mohou přidat hru Bloons TD 6.

Bloons TD 6 je kladně přijatou hrou, která se na Steamu chlubí 97% hodnocením, přičemž hra je dostupná až do pátečních 17.00.