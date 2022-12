Epic Games nabízí Wolfenstein: The New Order

Epic Games Store každý den nabízí hru zdarma a tentokrát se jedná o titul ze studia Machine Games. Do dnešních 17:00 si můžete vyzvednout hru Wolfenstein: The New Order.

Legendární série Wolfenstein tu je s námi v rozličných podobách už více než 40 let, přičemž poslední díl s podtitulem Youngblood nebyl přijímaný zrovna nejlépe. Vy si ale již nyní můžete spravit chuť, a to s další hrou zdarma od Epic Games.

V rámci blížících se Vánoc totiž Epic rozdává každý den jednu hru zdarma a dnešní kolo štěstí padlo na střílečku z první osoby s názvem Wolfenstein: The New Order.

The New Order je jeden z nejlépe hodnocených dílů série a nabízí šílenou a brutální akci, ve které budete kosit zástupy krvežíznivých nacistů. Nabídka platí jen do dnešních 17:00, ale hra jako taková vám v knihovně zůstane napořád. Hru si můžete přidat zde.