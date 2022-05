Epic Games Store rozdává strategii přeměňující Mars

V nové hře zdarma od Epic Games se pokusíme změnit Mars na obyvatelnou planetu. Tahová strategie bude k dispozici na týden.

Terraforming Mars nás zavede do budoucnosti, ve které se společnosti předhánějí v přeměně povrchu rudé planety k obrazu Země. Využívají k tomu veškeré zdroje ve velkém, aby na planetě vznikla dýchatelná atmosféra, oceány a dalo se zde žít.

V titulu od Asmodee Digital se vžijete do role jedné z těchto společností s cílem nejen přinést život na Mars, ale zejména získat dominanci nad ostatními společnostmi.

Chybět nesmí řada milníků, strategií a možnost zahrát si v režimu více hráčů. Titul je dostupný na Epic Games Store do příštího čtvrtka. Pokud si hru do té doby přidáte do knihovny, zůstane vám.