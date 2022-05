Epic nabízí sci-fi akci Prey a severskou adventuru zdarma

Po menších hrách herní internetový obchod Epic Games Store opět nabídne titul, který lze řadit mezi známější. Sci-fi akce Prey bude zdarma na týden.

Na webových stránkách Epic Games Store lze do příštího čtvrtka zdarma stahovat dvě zajímavé hry. První se jmenuje Jotun: Valhalla Edition a jde o nezávislou dobrodružnou hru s důrazem na průzkum okolního světa. Vžijete se do role vikingského válečníka, který umřel a nyní musí dokázat severským bohům, že si zaslouží vstoupit do Valhally. Při této cestě na vás čeká nejedno překvapení.

Druhou o poznání známější hrou zdarma je Prey. Sci-fi akce z pohledu první osoby vás zavede do vesmíru, který rozhodně není prázdný. Titul ze studia Arkane, které je pod slavnou Bethesdou, vyšel již v roce 2017, avšak sbíral jedno pozitivní hodnocení za druhým. O tento titul rozhodně nechcete přijít.