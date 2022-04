Epic rozdává dobrodužnou akci zasazenou v Evropě a nástupce Goat Simulatoru

Nabídka her zdarma od Epic Games Store se opět obměnila a tentokrát můžete stahovat titul, kde si můžete dělat co chcete a adventuru z východní Evropy.

První nabízená hra se jmenuje poněkud útočně "Just Die Already". V roli staříka budete propuštěni z domova důchodců do volného světa. Zde musíte přežít, což se snadno řekne, ale hůře udělá. V nebezpečném světě si můžete dělat prakticky co chcete. Hra je stavěná na principu známého Goat Simulatoru a jedna z posledních aktualizací přidala například boje mezi hráči.

Druhým titulem je dobrodružná hra Paradigm. V ní bádáte postapokalyptickou východní Evropou a státem Krusz. Hrajete zde za mutanta Paradigm, kterého pronásleduje jeho minulost ve formě geneticky upraveného lenochoda zvracejícího cukrovinky. Divoký koncept.

Příští týden se podíváme do vesmíru. Epic totiž nabídne hru Terraforming Mars.