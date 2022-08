Extrémní rychlosti a špičkový signál. Router Archer GX90 od TP-Link nemá konkurenci

Nízká odezva, vysoká rychlost a maximální spolehlivost. Přesně tyto tři aspekty hráči očekávají od svého internetu. Archer GX90 by v tomto ohledu mohl nejednoho náročného uživatele překvapit. Nabízí totiž speciální Wi-Fi pásmo pro hráče, 2,5Ghz přípojku a herní akcelerátor, který detekuje herní stream.

Archer GX90 už na první pohled dává vědět, že cílí na hráče. Hned osm antén má na poměry routeru nevšední tvary a rudý herní nádech se bude vyjímat v blízkosti každé herní sestavy. Samotné antény jsou v balení vymontovány, aby se nepoškodily. Nemusíte se ovšem bát dlouhého šroubování, jelikož je během několika zlomků vteřiny zacvaknete na místo. Spuštění vašeho internetového centra je tak otázkou pár sekund.

Router disponuje kromě gigabitových portů, které již dnes bývají standardem, také jedním portem o rychlosti 2,5 Gbit/s, který lze využít buď jako WAN port, pokud máte od poskytovatele opravdu rychlé připojení k internetu, anebo jej můžete využít jako LAN port, a v rámci vnitřní sítě tak připojit svůj počítač nebo třeba NASku, a využít tak její plnou rychlost i ve chvíli, kdy se k ní připojí více uživatelů.

Celým nastavením vás provede mobilní aplikace Tether, která je kompletně v češtině. Pro nastavení routeru tak nemusíte zapínat ani počítač, ani se připojovat přes kabel. V aplikaci lze také měnit různá nastavení routeru a kontrolovat provoz sítě, abyste měli vždy naprostý přehled.

Celkově může routerem protéct až 6579 Mbit/s, což rozhodně není málo. Takovou rychlost možná nevyužijete dnes, špičkový router se ale kupuje na roky dopředu.

O bezkompromisní konektivitu a pokrytí se stará řada technologií. Jde například o Beamforming, který optimalizuje sílu signálu. Dále OFDMA, jež čtyřnásobně zlepšuje průměrnou propustnost dat a eliminuje latenci. K síti se tak může připojit více klientů využívajících standard Wi-Fi 6.

Při testu nebyl problém se dostat na více jak 800 Mb/s při stahování z internetu, a to se nebavíme o laboratorních podmínkách. Zároveň díky osmi anténám a Beamformingu kvalita signálu klesala daleko pomalejším tempem než v případě jiných routerů.

Pokud by vám ani tak dosah nestačil, není problém rozšířit vaši Wi-Fi extenderem s využitím technologie OneMesh. Díky této funkci eliminujete mrtvé zóny signálu i napříč několika patry domu, případně i ve špatně dostupných místech. Nemusíte přitom řešit složité nastavování několika Wi-Fi sítí. Vše máte pod palcem v jedné administraci samotného routeru.

Přímo v routeru je navíc zabudována řada funkcí pro hráče. Game Center sdružuje tabulku, kde uvidíte připojená zařízení i provoz sítě. Svému telefonu nebo počítači můžete dát prioritu a zaručit, že i při plném využití sítě vám nestoupne odezva a hra se nezačne lagovat.

Herní akcelerátor automaticky detekuje a optimalizuje herní streamy. Podpora je zaručená pro desítky nejoblíbenějších titulů od Battlefieldu přes Call of Duty, Dotu, League of Legends, FIFU, Minecraft až po World of Tanks.

Router také umožňuje připojení na speciální herní Wi-Fi pásmo. Kompletně vybavené herní pásmo disponuje technologií 4T4R a HE160 a nabízí všem vašim herním serverům špičkovou rychlost 4804 Mbit/s a potlačuje rušení způsobené dalšími zařízeními. Funkce dynamického výběru frekvence automaticky pásmo rozšíří, a umožní tak využít plný potenciál bezdrátové sítě.

Samozřejmě nechybí ani zabezpečení včetně antiviru, nejnovějšího šifrování Wi-Fi nebo podpora pro VPN klienta i server.

Celé to završuje přehledný software, kde vidíte všechna připojená zařízení a průtok dat. Díky trojici pásem, podpoře 4×4 MU-MIMO a až osmi streamům vás bezdrátové připojení nebude nikdy omezovat. TP-Link Archer GX90 je prostě nekompromisní router pro každého náročného hráče.