Ferrari mezi sluchátky. Americké letectvo také zanechalo svou stopu

Hledáte spojení vhodného a přitom netradičního vánočního dárku pro nadšence do počítačových či konzolových her? Udělejte radost sluchátky podobající se těm, které zdobí závodní inženýry Ferrari na cílové zídce ve formuli nebo personál na palubě letadlové lodi amerického letectva.

Aktuální trend, kdy herní příslušenství vyrábí snad i firma specializující se na cereálie, přinesl na trh spoustu druhů sluchátek a taky o nich bylo už mnoho napsáno. Nicméně my se dnes zaměříme na renomovaného výrobce herního příslušenství známého zejména doplňky k závodním a leteckým simulátorům, společnost Thrustmaster.

T.Racing Scuderia Ferrari Edition

Ilustrace řekne více než tisíc slov. Byť je design velmi subjektivní záležitost, asi lze říct, že se jedná o netradiční a rozhodně zajímavý koncept. Sluchátka se pyšní oficiální licencí Ferrari a svým provedením se velmi blíží stájovým headsetům, které využívá tým v průběhu závodu. Nejinak je tomu v případě pohodlí. Poskytují maximální komfort díky 25 mm tlustým náušníkům skládajících se z paměťové pěny s gelovou vrstvou a nastavitelným polstrovaným hlavovým mostem.

Zvukový výkon obstarávají 50 mm měniče s vyváženými basy, středními i vysokými tóny. Ovládání hlasitosti je šikovně umístěné na a levé mušli stejně jako odnímatelný jednosměrný mikrofon s flexibilní konstrukcí umožňující přizpůsobení v jakémkoli směru. Manuální ztlumení a hlasitost mikrofonu lze nastavit na ovladači umístěném na kabelu.

Sluchátka připojíte k počítači, Mac i konzolím PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS, PS Vita nebo chytrým zařízením pomocí 3,5mm jack konektoru.

T.Flight U.S. Air Force Edition

Prakticky totožný design jen s odlišnou barevností reflektující certifikaci U. S. Air Force nabízí sluchátka vzdávající hold pilotům Amerického letectva. Zrcadlí taktéž technické specifikace a jediným rozdílem je tak zakončení mikrofonu a stylizovaný ovladač na kabelu.

T.Flight Hotas X

Kompletní systém pro řízení letu T-Flight Hotas X je složen z joysticku a oddělitelného plynového pedálu. Základna je dostatečně zatížená pro stabilitu při zběsilých nebeských bitvách. Oba prvky jsou ergonomicky tvarované pro pevný a ničím nerušený úchop a nabízí všechny důležité prvky ovládání nejen leteckých simulátorů. Vysoce přesný joystick s nastavitelným odporem disponuje duálním systémem ovládání skrze točení rukojeti respektive samotným náklonem páky. Nechybí ani užitečný směrový klobouček. Celkem je k dispozici 12 programovatelných tlačítek.

Zařízení v sobě ukrývá funkci Plug & Play pro okamžitý start bez nutnosti instalace ovladačů. K dispozici je interní paměť k uložení vlastního nakonfigurovaného nastavení i po odpojení a speciální tlačítko pro přepínání mezi přednastavenými režimy.

T.Flight Stick X

Joystick velmi podobný tomu ze systému Hotas X nabízí navíc rozšířenou základnu s programovatelnými tlačítky. Integruje stejné moderní funkce a technologie jako je nastavitelný odpor, Plug & Play, interní paměť a další.

T150 Force Feedback & T150 Ferrari Wheel Force Feedback

Sada volantu a pedálů je dostupná v standardní modré barvě s Playstation logem ve středovém štítku připomínající kompatibilitu s touto konzolí a červené variantě se vzpínajícím se černým koněm na žlutém poli určené vyznavačům značky Ferrari.

Pogumovaný volant s průměrem 28 cm nabízí směrovou růžici a osm tlačítek ve stylu Playstation ovladače tedy zadní "R" a "L" a křížek, kolečko, kostičku a trojúhelník. Manuální řazení zajišťují klasická pádla pod volantem, který je upevněn na robustní základně umožňující nastavení Force Feedback (zpětné vazby) a úhlu rotace v rozmezí 270° až 1080° tedy limitu maximálního otočení volantu. Pohyb je evidován pomocí optického snímače s 12bitovým rozlišením a mechaniku tvoří řemen a převody s kovovou osou využívající kuličkové ložisko pro zvýšenou pevnost a minimální hluk. Uživatel má možnost přepnout z režimu pro PS3 a PS4 nicméně volant je kompatibilní také s počítačem.

Součástí balení je široká základna se dvěma pedály plynovým a brzdovým s progresivním odporem. K sadě lze dokoupit volitelné příslušenství v podobě lepších pedálů T3PA, T3PA-PRO nebo například řadicí páku TH8A.

Značka Thrustmaster pochopitelně nabízí další desítky produktů, my jsme vám dnes představili netradiční koncept promítnutý do sluchátek, levné řešení pro nadšence do leteckých simulátorů a závodních her, které zaručeně potěší pod vánočním stromkem.