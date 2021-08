Fortnite představil nový herní režim připomínající Among Us, autoři původní hry nejsou nadšení.

Do populární střílečky Fortnite zamířil herní režim, který na první pohled připomíná nezávislou hru Among Us. Kromě stejných pravidel obě hry nabízejí podobnu mapu i několik označení.

Hra Among Us se stala hitem minulého léta díky velmi jednoduchému principu a zábavnému principu vycházejícímu z deskové předlohy s názvem Mafia. Titul od malé skupiny vývojářů hrály desítky tisíc lidí denně včetně streamerů, youtuberů i lidí mimo herní scénu. V Americe si Among Us zahráli i politici, u nás zase osobnosti, které se hraní normálně nevěnují. Takový přesah titul měl. Vlna popularity postupně opadla, přesto Among Us stále patří mezi nejlepší hry v žánru.

Nová aktualizace ve Fortnitu přinesla v podstatě kompletní Among Us jako herní režim. Skupina deseti lidí má za úkol plnit jednoduché úkoly a přitom odhalit dvojici Impostorů (záškodníků), kteří se snaží ostatní hráče v tichosti zabít. Nejen že Fortnite přišel se stejným konceptem, ale zachoval i označení hráčů, hratelnost s hlasováním a plněním úkolů, ale dokonce i rozvržení mapy.

Autoři Among Us tuto skutečnost komentovali na Twitteru. Mnoho z nich tento přístup okopírování velkého množství prvků mrzí. Někteří volají po větším odlišení hry, jiní by byli rádi předem přizváni ke spolupráci.

like game mechanics fine, those shouldn't be gatekept, but at the very least even different themes or terminology makes things more interesting? 😕 - Victoria Tran 🧋 (@TheVTran) August 17, 2021

Jeden z vývojářů Among Us zdůrazňuje, že si hru a její principy nepatentovali, což by samozřejmě nebylo správné. Zároveň to ale neznamená, že je v pořádku okopírovat tolik prvků a nesnažit se herní režim ve Fortnitu trochu více upravit.