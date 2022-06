Game Pass se rozrůstá o Far Cry a nejnovější FIFU

Herní předplatné Game Pass se brzy rozroste o velmi lákavé tituly. Microsoft dokázal do nabídky vměstnat předposlední díl Far Cry i loňskou FIFU.

Do Game Passu se k 1. červenci dostane Far Cry 5. Předposlední díl série nás zavede do Ameriky k šílenému prorokovi, který má velmi divoké úmysly. Hra bude dostupná pro PC i konzolové hráče.

Dalším tahounem nabídky bude FIFA 22. Ta se v předplatném objeví v rámci propojení s EA Play. Má to ovšem háček, fotbálek se zpřístupní jen uživatelům s vyšším předplatným Game Pass Ultimate. Stane se tomu 23. června.

Mezi dalšími novinkami je kyberpunkové RPG Shadowrun Trilogy, strategie Total War: Three Kingdoms a akce Naraka: Bladepoint.

Naopak službu opustí FIFA 20, Jurassi World Evolution, Last Stop a MotoGP 20. Pokud si tyto hry plánujete zahrát, máte čas jen do 30. června.